UFC começa o ano de 2025 sem acordo de TV pela primeira vez em mais de 20 anos no Brasil

O UFC inicia o ano de 2025 sem acordo para transmissão em TV aberta no Brasil pela primeira vez em mais de duas décadas. O site americano MMA Fighting informou que o UFC decidiu encerrar seu contrato de transmissão com a Band, mesmo restando 12 meses para o término do acordo. O contrato de três anos começou em janeiro de 2023, exibindo cerca de uma dúzia de eventos do Fight Night por ano. O UFC também transmitia ocasionalmente lutas preliminares no canal brasileiro do YouTube GOAT, mas esse acordo também chegou ao fim, segundo o MMA Fighting. O contrato de sete anos do UFC com a ESPN nos Estados Unidos terminará em 2025. O Brasil é o segundo país com mais lutadores sob contrato com a organização.

Rampage Jackson e Rashad Evans se enfrentarão em luta de boxe

Quinton “Rampage” Jackson e Rashad Evans voltarão a se enfrentar 15 anos após o primeiro duelo entre eles. Os ex-campeões do UFC agora medirão forças em um ringue de boxe, em combate ainda sem data definida, mas programado para acontecer neste ano.

PFL reduz pela metade a premiação para vencedores de torneios da temporada

A situação financeira não parece favorável para os concorrentes de Dana White. Conhecida pelos prêmios de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões na cotação atual) concedidos aos campeões dos torneios anuais em suas respectivas categorias, a PFL enfrenta um momento de contenção de gastos. De acordo com o jornalista italiano Al Zullino, em apuração publicada na última terça-feira (7), a partir da temporada 2025, os campeões do evento receberão US$ 500 mil ao final das competições.

Vadim Nemkov muda de adversário na PFL

Vadim Nemkov continua escalado para o evento “Road to Dubai Champions Series” da PFL, mas enfrentará um novo adversário. O russo, ex-campeão meio-pesado (até 93 kg) do Bellator, enfrentaria Corey Anderson em uma trilogia anunciada pela PFL, mas aparentemente optou por não enfrentar o americano. Agora, já na categoria peso-pesado (até 120,7 kg), Nemkov enfrentará Tim Johnson, em card programado para o próximo dia 25, em Dubai.