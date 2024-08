Selva MMA realiza a sua segunda edição neste sábado em Gurupá

O evento Selva MMA realiza neste sábado (03) a sua segunda edição no ginásio esportivo Edgar Ferreira, na cidade de Gurupá, com 08 lutas profissionais de MMA e o aguardado confronto interestadual Pará vs. Amapá, com o atleta Junior Kavalera representando o estado do Pará e Washington Dourado representando o estado do Amapá. A luta valerá o cinturão da categoria peso-mosca (57 kg). Destaque também para a cage girl Clara Mikaelly e o announcer Rafael Rocha. Confira o card completo das lutas:

Selva MMA 02

Bred vs. Ilton Wolverine Tarcisio Silva vs. Fábio Junior Cley vs. Geovane Donizete vs. Ivan Thiago Suicida vs. Jefson Evailson Sombra vs. Márcio Cão de Briga Francinaldo Machado vs. Benjamin Pantoja Junior Kavalera vs. Washington Dourado

Deiveson Figueiredo recebe apoio de Khabib

Vivendo uma grande fase no UFC, Deiveson Figueiredo foi valorizado por um grande nome do MMA. O paraense recebeu um incentivo e tanto de Khabib Nurmagomedov para enfrentar Marlon Vera, em luta programada para acontecer neste sábado (03), em Abu Dhabi (EAU). Na reta final de sua preparação para o importante compromisso válido pelo peso-galo (61 kg), ‘Daico’ foi recebido pelo russo no ‘Khabib Gym UAE’, academia do mesmo. Joilton Lutterbach, integrante do time de Deiveson, foi quem compartilhou o registro do encontro através da ferramenta ‘Stories’ do ‘Instagram’.

Dana White detona árbitro: ‘Incompetente’

Dana White se posicionou a favor da anulação da única derrota de Jon Jones na carreira. Em entrevista após o UFC 304, evento realizado no último sábado (27), o presidente da organização afirmou que tem lutado por essa mudança desde 2009, quando ‘Bones’ foi desclassificado por aplicar cotoveladas ilegais em Matt Hamill. “Tenho tentado fazer isso desde que aconteceu. Acho que queria mais do que ele. Não deu muito certo. Tenho lutado por isso há muito tempo. Você teve um árbitro incompetente em um momento em que a Comissão Atlética de Nevada estava mais fraca. Essa coisa (a derrota) deveria ter sido e deve ser anulada”, declarou White.

Zezão Trator em ação no Shooto Brasil 124

Marcado para esta sexta-feira (02/08), na Upper Arena, no Rio de Janeiro, o Shooto Brasil 124 coloca dois cinturões em disputa. Na luta principal, Amazonas vs. Amapá vale o título dos moscas; antes, Rio de Janeiro vs. Paraná define o das palhas femininas. O card ainda conta com um confronto de destaque entre o experiente “Zezão Trator” e a fera Willker “Feijão”. Zezão é um nome já tarimbado no cenário de MMA tanto nacional quanto internacional, somando na carreira 58 lutas ao todo.

Muhammad estreia no ranking peso-por-peso após título

Novo campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Belal Muhammad foi incluído no ranking peso-por-peso do UFC, que classifica os melhores atletas do plantel. A vaga no ranking chega poucos dias após Belal Muhammad alcançar a maior conquista de sua carreira, o título dos meio-médios, ao derrotar o então campeão Leon Edwards na luta principal da edição 304, no último sábado, em Manchester (ING). Além disso, o posicionamento na lista pode ser explicado pelo ótimo retrospecto recente de resultados do americano, que permanece invicto desde 2019, com dez vitórias e um ‘no contest’ (sem resultado) neste período.