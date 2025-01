Renato Moicano revela salário astronômico por luta contra Islam Makhachev

A disputa de cinturão contra Islam Makhachev no UFC 311 pode não ter tornado Renato Moicano campeão peso-leve (até 70,3 kg) do UFC, mas rendeu ao brasileiro uma quantia astronômica. Dias após a Comissão Atlética da Califórnia revelar um salário de US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,51 milhão), o brasiliense garantiu que a quantia recebida foi muito maior do que a divulgada.

“Eu recebi um bom cheque”, disse Moicano, fazendo com que Durinho e Matty começassem a tentar adivinhar a quantia. Embora não tenha exposto o valor real recebido, Moicano garantiu ter recebido “mais do que nove Bitcoins” e mais de US$ 950 mil (aproximadamente R$ 5,6 milhões), quase cinco vezes o valor divulgado oficialmente.

Primo de Khabib mantém cinturão dos leves do PFL

A PFL MMA realizou seu primeiro evento em 2025. A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi o palco da estreia da temporada no sábado (25). O campeão dos leves, Usman Nurmagomedov, teve dificuldades, mas conseguiu defender o cinturão diante de Paul Hughes. Após cinco rounds disputados, o russo conquistou a vitória por decisão majoritária – um árbitro marcou empate.

LFA quer expandir eventos no Brasil em 2025

Desde que desembarcou no Brasil, em 2022, o LFA já promoveu 20 edições, a maioria delas no interior de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Para 2025, a organização projeta novos destinos.

Segundo Rafael Feijão, presidente do evento na América do Sul, já há negociações avançadas com cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, além de Brasília (DF), Caraguatatuba (SP) e Cuiabá (MT), sua cidade natal.

“O LFA vai viajar bastante pelo Brasil este ano. Além de Cajamar e Caraguatatuba, estamos trabalhando para levar nosso show para outras regiões. Inclusive, planejamos fazer um evento dentro de um resort em Cuiabá”, afirmou.

Fabrício Andrade nocauteia sul-coreano em 42s no One FC

Fabrício Andrade precisou de apenas 42 segundos para defender com sucesso o cinturão dos galos no ONE 170. O evento foi realizado na sexta-feira (24), em Bangkok, na Tailândia, e o “Wonderboy” nocauteou Kwon Won Il – em uma revanche entre os dois.

Irmã de Poatan, Aline Pereira, nocauteia no Karate Combat

Aline Pereira se consolidou como um dos destaques do evento americano Karate Combat na noite de sexta-feira (24), ao vencer sua segunda luta por nocaute na organização. A irmã de Alex Poatan derrotou a também brasileira Amanda Torres no segundo round, na co-luta principal do Karate Combat 52.