Pitbull Super Fight realiza sua décima edição em Salinópolis

O evento de MMA PSF (Pitbull Super Fight) realizará neste sábado, dia 14 de setembro, sua 10ª edição na cidade de Salinópolis, no Pará, no ginásio do Colégio Segundo Grau. O evento contará com nove lutas de MMA profissionais, com destaque para a defesa de cinturão do atleta Ricardo Coco na categoria peso-leve (70 kg).

Pitbull Super Fight 10 - Lutas Confirmadas:

Marreta vs B12 Denilson vs Paturi Thiago vs Luiz Borcem Godzila vs Erick João Abutre vs Elicarlos Cobra Banjo vs Gustavo Scorpion vs Alan Santos Paulo Babalu vs Ray Durinho Ricardo Coco vs Marcelo Alves

Quemuel Ottoni confirma crise de ansiedade antes do Contender Series

Conhecido por ser o primeiro lutador a derrotar Alex Poatan no MMA, Quemuel Ottoni teve a chance de seguir o caminho do rival e entrar no UFC, mas não conseguiu neste momento. O paulista lutaria na última terça-feira (9) contra Kody Steele no Contender Series, reality show que premia os lutadores com melhor desempenho em cada semana com um contrato no Ultimate, mas deixou o combate poucos instantes antes de sua realização.

Pelas redes sociais, Quemuel confirmou que sofreu uma crise de ansiedade e ficou "congelado". Ele revelou que se sentiu pressionado ao ver as câmeras e pessoas que, como ele definiu, só via do outro lado da tela. Além disso, relatou que teve problemas de recuperação após o corte de peso, e a soma de todos esses fatores o impediu de lutar.

Cain Velasquez tem julgamento final por tentativa de homicídio marcado para outubro

O ex-campeão peso-pesado (até 120,2 kg) do UFC, Cain Velasquez, está prestes a conhecer seu destino. Após ter decidido não contestar uma série de acusações, incluindo tentativa de homicídio, Velasquez enfrentará a sentença no próximo dia 18 de outubro. O ex-lutador, de 42 anos, optou por esse tipo de acordo, no qual aceita eventuais punições sem admitir formalmente a culpa.

Conheça os detalhes do UFC 306, primeiro evento esportivo a ser realizado na Esfera

Os fãs de MMA estão prestes a testemunhar algo grandioso neste sábado (14), em Las Vegas (EUA). O UFC 306 será o primeiro evento esportivo ao vivo a ser realizado na impressionante 'Esfera'.

O UFC investiu mais de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões) para transformar o ambicioso projeto em realidade. Quem estiver presente na 'Esfera' verá telões gigantes e tecnologia de ponta com efeitos de última geração. Externamente, a arena conta com 54 mil metros quadrados de tela. Internamente, ela tem capacidade para 18 mil pessoas, um telão de 15 mil metros quadrados com resolução 18K e um sistema de som extremamente potente, composto por 160 mil alto-falantes estrategicamente posicionados. Os assentos também são inovadores, vibrando durante o show, especialmente nas lutas. As informações foram divulgadas no canal do 'UFC Brasil' no YouTube.