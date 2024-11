Mike Tyson tranquiliza fãs após provocação de Jake Paul: ‘O céu é o limite’

Após Jake Paul declarar que pretende nocautear rapidamente Mike Tyson na luta marcada para a próxima sexta-feira (15), o ex-campeão dos pesos pesados enviou uma mensagem para seus fãs, que demonstraram preocupação com a provocação do youtuber. A luta entre os dois tem gerado críticas, já que Tyson, atualmente com 58 anos, enfrentará um adversário 30 anos mais jovem.

“Eu era uma pessoa diferente naquela época. Estava sob o efeito de narcóticos e álcool. Não sou mais aquele homem. Hoje, tenho uma visão mais positiva de mim mesmo. Vejo luz e enxergo o mundo de uma maneira diferente”, explicou Tyson. Apesar de afirmar que mantém hábitos saudáveis há anos, muitos fãs ainda se preocupam, especialmente após a luta ter sido adiada de julho para novembro devido a uma crise de úlcera sofrida pelo pugilista durante um voo. No entanto, Tyson garante que está pronto: “Eu me sinto ótimo. Escute, estou lutando com caras jovens, de 20, 30 anos, que me acertam com muita força. Não foi fácil no início, mas estou fazendo minha parte. O céu é o limite. Vamos ver. Estou animado para fazer isso novamente”, acrescentou.

Marcelinho Garcia sai da aposentadoria e assina com o ONE Championship

Pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu e tetracampeão do ADCC, Marcelinho Garcia é a mais nova estrela do ONE Championship, uma das maiores organizações de artes marciais do mundo. A lenda do jiu-jitsu saiu da aposentadoria para integrar a divisão de Submission Grappling do evento. Membro do Hall da Fama da IBJJF e do ADCC, Marcelinho não compete desde 2011, quando conquistou seu quarto título no Abu Dhabi Combat Club.

Jon Jones condiciona luta contra Poatan à conquista de ‘terceiro cinturão’

Jon "Bones" Jones está disposto a enfrentar novos desafios e até mesmo abrir mão do cinturão linear dos pesos pesados (120kg) para concretizar a tão aguardada luta contra Alex Poatan, sonho atual dos fãs de MMA. Em entrevista ao “SportsNet”, Jones afirmou que estaria disposto a abdicar do cinturão dos pesados para disputar o título simbólico de “BMF” (lutador mais casca-grossa) contra Poatan.

Ex-lutador do UFC, medalhista olímpico assina com o Karate Combat

Dispensado pelo UFC no final de outubro, o cubano Robelis Despaigne encontrou uma nova organização para seguir sua carreira. Na última segunda-feira (11), o Karate Combat anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação do medalhista olímpico de taekwondo. Despaigne fará sua estreia no evento de número 51 do Karate Combat, previsto para o dia 5 de dezembro, em Miami (EUA).

UFC confirma retorno a Londres em 2025

Londres se consolidou como uma parada obrigatória para o UFC nos últimos anos, e 2025 não será diferente. Nesta terça-feira (12), o evento anunciou, através de suas redes sociais, que retornará à capital britânica no dia 22 de março para mais uma edição de alto nível.