Miguel Martins "Strike" vence Petrono Poeketi no Unleashed, no Suriname

O atleta paraense da equipe Roxo Strike, Miguel Martins "Strike", participou do evento KFK Beurs Terrein Unleashed, realizado na capital do Suriname, Paramaribo. Em sua segunda luta internacional de MMA, Miguel teve uma grande performance contra seu adversário. O evento contou com várias lutas de Muay Thai, sendo a luta de Miguel a única de MMA profissional. Seu oponente foi o atleta surinamês Petrono Poeketi, conhecido como "The Notorious Ajani". A vitória de Miguel veio por decisão unânime dos juízes, marcando sua 12ª vitória no MMA profissional.

Poatan castiga Rountree no UFC 307 e mantém cinturão dos meio-pesados

Após enfrentar dificuldades nos dois primeiros rounds, nos quais Khalil Rountree Jr. conseguiu um knockdown, Alex Poatan reagiu ao longo da luta e confirmou seu favoritismo no evento principal do UFC 307, na noite de sábado (5), em Salt Lake City, EUA. O campeão cresceu na disputa e atingiu o ápice no quarto assalto, quando aplicou uma sequência de golpes que levou o americano ao nocaute.

McGregor se revolta com derrota de Aldo no UFC 307

A derrota de José Aldo no UFC 307, também no sábado (5), em Salt Lake City, EUA, gerou insatisfação entre os brasileiros e até mesmo em alguns de seus ex-adversários. Conor McGregor não concordou com a decisão dividida dos juízes que deu a vitória a Mario Bautista, após críticas de que o americano passou boa parte da luta pressionando Aldo contra a grade. “Disseram na transmissão que os juízes nem estavam prestando atenção. Essa foi a história da luta. Bautista até admitiu na entrevista pós-luta que estava apenas segurando Aldo contra a grade. Isso não é suficiente para vencer. Os árbitros precisam intervir. Esse esporte pertence aos fãs, e os juízes precisam se lembrar disso daqui para frente”, escreveu “Notorious”.

Kayla Harrison vence Ketlen Vieira no UFC 307 e se aproxima do cinturão: "A rainha chegou"

Antes do UFC 307, Kayla Harrison já era considerada a grande favorita, com odds de mais de sete para um nas principais casas de apostas. Na luta contra Ketlen Vieira, que abriu o card principal, a bicampeã olímpica de judô justificou esse favoritismo, dominando as ações contra a brasileira. Ao final dos três rounds, a americana foi declarada vencedora por decisão unânime dos juízes.

John Lineker nocauteia russo no primeiro round no ONE Fight Night 25

Em uma nova fase da carreira, John Lineker fez sua segunda luta de Muay Thai no ONE Fight Night 25, realizado na última sexta-feira (4), em Bangkok, Tailândia. O brasileiro enfrentou o russo Alexey Balyko, na divisão dos galos, e encerrou o combate ainda no primeiro round, conquistando uma vitória impressionante.