Igor Siqueira encara compatriota em duelo pela unificação do título peso-mosca no LFA 190

Um duelo verde e amarelo vai definir quem será o novo rei da divisão peso-mosca do Legacy Fighting Alliance (LFA). Nesta sexta-feira (23), na Califórnia, nos Estados Unidos, o campeão interino Igor Siqueira enfrentará o campeão linear Eduardo Henrique “Chapolin” pela unificação dos títulos. O representante da equipe Pitbull Brothers, que conquistou o cinturão em abril ao nocautear Eimar Hernandez em apenas um minuto de luta, está empolgado para o combate e confiante em sua vitória.

“A luta contra o Chapolin tem tudo para ser um grande duelo de MMA. Somos dois atletas experientes e campeões, então qualquer detalhe pode definir o combate, e espero que seja a meu favor. Será um jogo mental com muita agressividade, pois ele gosta de avançar, e eu também. Essa luta vai terminar com o árbitro erguendo a minha mão, e eu me tornarei o campeão indiscutível da divisão no LFA”, garantiu Igor.

Natural de Moju, uma cidade a uma hora e meia de Belém, Igor Siqueira sabe bem o que significa conquistar o cinturão do LFA. A organização americana é uma porta de entrada para grandes eventos, como o UFC, e ele acredita que, ao unificar os títulos, terá a tão sonhada chance de ser contratado pela maior organização de MMA do planeta.

“Vou me tornar o campeão linear indiscutível. Eu já tenho cinco cinturões: dois no Brasil, dois no México e um nos EUA, que é o do LFA. Tenho duas vitórias na Colômbia, já lutei contra adversários de vários estilos e alturas, destros e canhotos, e, sendo campeão unificado, não há mais o que provar nessa categoria. Tenho certeza que o UFC está com meus dados em cima da mesa, só esperando o resultado desta luta. Vou vencer e assinar com o UFC, que é o meu sonho e de muita gente que me acompanha e admira o meu trabalho. Com muita dedicação e fé em Deus, eu vou chegar lá”, concluiu.

Jungle tem disputa do cinturão peso-pesado entre Bahia e Pará

O card do Jungle Fight 129, que acontecerá no dia 24 de agosto, no Ibirapuera, em São Paulo, está repleto de atrações. Das 14 lutas previstas, uma vale o cinturão do Brasileirão do MMA, e outras duas são desafios internacionais. Na luta principal, o combate Bahia x Pará coloca em jogo o cinturão dos pesos-pesados. O atual campeão, o baiano André Miranda, defenderá o posto diante do paraense Raimundo Marajó.

UFC divulga agenda dos últimos eventos de 2024

No último final de semana, durante o UFC 305 realizado na Austrália, o Ultimate anunciou sua programação de eventos para o último trimestre de 2024. Além de confirmar alguns eventos já divulgados, novas edições foram reveladas para o fim da temporada. Confira abaixo as datas e locais anunciados:

Vegas 96 – Jared Cannonier x Caio Borralho, em 24 de agosto no Apex, Las Vegas (EUA); Vegas 97 – Gilbert Durinho x Sean Brady, em 7 de setembro no Apex, Las Vegas (EUA); UFC 306 – Sean O’Malley x Merab Dvalishvili (disputa de cinturão peso-galo), em 14 de setembro na “Sphere”, Las Vegas (EUA); UFC Paris – Renato Moicano x Benoit Saint Denis, em 28 de setembro na Accor Arena, Paris (França); UFC 307 – Alex Poatan x Khalil Rountree Jr. (disputa de cinturão meio-pesado), em 5 de outubro, no Delta Center, Salt Lake City (EUA); Vegas 98, em 12 de outubro no Apex, Las Vegas (EUA); Vegas 99, em 19 de outubro no Apex, Las Vegas (EUA); UFC 308 – Ilia Topuria x Max Holloway (disputa de cinturão peso-pena), em 26 de outubro, na Etihad Arena, Abu Dhabi (EAU); UFC Edmonton – Erin Blanchfield x Rose Namajunas, em 2 de novembro no Rogers Place, Edmonton (Canadá); Vegas 100, em 9 de novembro no Apex, Las Vegas (EUA); UFC 309, em 16 de novembro no Madison Square Garden, Nova York (EUA); UFC Macau, em 23 de novembro na Galaxy Arena, Macau (China).

K-1 Brazil: evento fecha semana especial para o Kickboxing com GP Peso Absoluto de oito atletas

Está chegando a hora do momento mais esperado da K-1 Fight Week. Após a 77ª edição do WGP Kickboxing abrir a semana em grande estilo, é a vez da edição especial do K-1 Brazil, que traz um super GP Peso Absoluto de oito atletas para incendiar a Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. O evento contará também com seminários com lendas do esporte, como Pedro Rizzo, Peter Aerts e Semmy Schilt, durante toda a semana no mesmo local.

O GP Peso-Absoluto colocará frente a frente grandes nomes do Kickboxing brasileiro. Entre os destaques estão Guto Inocente, Ariel Machado, Haime Morais e Anderson Braddock. Os outros participantes são Abner Ferreira, Jefferson Salviano, Wesley Cottas e Jhonny Klever. O grande vencedor do torneio garantirá uma vaga no K-1 World GP do Japão, em dezembro.

O evento começa às 19h e tem ingressos gratuitos disponíveis pelo Sympla, com link nas redes sociais do K-1 Brazil e do WGP Kickboxing. O Canal Combate transmitirá tudo ao vivo para todo Brasil.

Ex-campeão do UFC fecha acordo para tentar amenizar sentença na Justiça

Liberado sob fiança após quase nove meses preso em 2022, Cain Velasquez ainda não se vê totalmente livre. O ex-campeão do UFC fechou um acordo com a Justiça após ser acusado de tentativa de homicídio. Segundo o ‘East Bay Times’, o ex-lutador decidiu não contestar as acusações contra ele.