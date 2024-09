Home Fight Championship realiza sua 14ª edição neste sábado em Capitão Poço (PA)

O evento HFC (Home Fight Championship) realizará sua 14ª edição neste sábado (28) na cidade de Capitão Poço (PA), no ginásio Cícero Rufino. O organizador Romero Reis preparou um super card com grandes talentos e novas revelações do MMA paraense, com 09 lutas de MMA, destacando-se a luta principal entre os atletas Sonic e Almeida. Confira o card das lutas:

Home Fight Championship 14

01 - Lima vs. Vitor

02 - Massoud vs. Rodrigues

03 - Borges vs. Carvalho

04 - Souza vs. Ferreira

05 - Rodrigues vs. Araújo

06 - Glim vs. Lima

07 - Meireles vs. Almeida

08 - Reis vs. Oliveira

09 - Sonic vs. Almeida

Deiveson Figueiredo enfrenta ex-campeão dos galos no UFC Macau

A jornada de Deiveson Figueiredo rumo a uma disputa de cinturão no peso galo (até 61,2 kg) teve um novo e importante capítulo confirmado. O ex-campeão peso-mosca (até 56,7 kg) retorna ao octógono para enfrentar o ex-campeão dos galos, Petr Yan, no UFC Macau, evento marcado para o dia 23 de novembro.

PFL divulga card completo de super evento com Francis Ngannou e Renan Problema

Principal aposta da PFL para o ano de 2024, o evento batizado ‘Battle of Giants’ teve seu card definido e divulgado pela organização nesta quinta-feira (26). Com Francis Ngannou e Renan Problema na luta principal, o evento, que acontece no dia 19 de outubro, na Arábia Saudita, contará com dez combates, incluindo três disputas de cinturão.

CARD PRINCIPAL

Peso pesado (até 120,2 kg): Francis Ngannou x Renan Problema – luta por cinturão

Peso pena (até 65,7 kg): Cris Cyborg x Larissa Pacheco – luta por cinturão

Peso médio (até 83,9 kg): Johnny Eblen x Fabian Edwards – luta por cinturão

Peso pena (até 65,7 kg): Husein Kadimagomaev x Zafar Mohsen

Peso leve (até 70,3 kg): A.J. McKee x Paul Hughes

CARD PRELIMINAR

Peso galo (até 61,2 kg): Raufeon Stots x Marcos Breno

Peso leve (até 70,3 kg): Dedrek Sanders x Makkasharip Zaynukov

Peso pena (até 65,7 kg): Ibragim Ibragimov x Nacho Campos

Peso médio (até 83,9 kg): Mostafa Rashed Nada x Ahmed Sami

Peso pena (até 65,7 kg): Yossef Al Housani x Taha Bendaoud

Ex-campeão em duas categorias do ONE assina contrato com o UFC

Um dos melhores lutadores fora do UFC acaba de assinar um contrato de múltiplas lutas com a maior organização de MMA do mundo. O holandês Reinier de Ridder agora faz parte do UFC; no entanto, ainda não há previsão para sua estreia, que será na categoria peso médio (até 83,9 kg).

Oktagon MMA realiza evento em estádio para quase 60 mil pessoas

O Oktagon MMA realizará um evento no estádio alemão Deutsche Bank Park, de propriedade do clube Eintracht Frankfurt, que tem capacidade para 58 mil pessoas. O Oktagon 62, que será realizado em 12 de outubro, traz como luta principal o embate entre os alemães Christian Eckerlin e Christian Jungwirth, num combate válido pela categoria meio-médio (até 77 kg).

Brasileiros dão show no Contender Series

A sétima semana da oitava edição do Dana White’s Contender Series em Las Vegas (EUA) garantiu mais dois brasileiros para o plantel do UFC. No reality show, que tem como objetivo trazer novos talentos para o UFC, o peso meio-pesado Kevin Christian e a peso-palha Alexia Thainara venceram Francesco Mazzeo e Rose Conceição, respectivamente, e foram contratados.