Dana White confirma UFC no Brasil em 2025

Durante a coletiva de imprensa após o UFC 310, realizado no último sábado, em Las Vegas, EUA, o presidente da organização, Dana White, revelou que um evento acontecerá no Brasil em 2025.

"Se esperamos um evento [no Brasil]? Sim. Nós faremos um evento no Brasil. Em 2025, sim. Eu entendi [a pergunta]. Sim [vai acontecer]. Onde? Não sei. Mas nós iremos", afirmou Dana.

Embora Rio de Janeiro e São Paulo sejam os destinos favoritos do UFC no Brasil, há especulações sobre a possibilidade de um evento em Brasília, além de Curitiba e Fortaleza também serem fortes candidatas. Dana não deu detalhes se será um evento numerado, com disputa de cinturão, ou um Fight Night, sem lutas por títulos programadas.

Shooto Brasil 127 encerra o ano com grandes disputas e promessa de emoção na Upper Arena

Na luta principal da noite, o campeão dos meio-pesados, Flávio Magon, fará sua primeira defesa de cinturão contra o desafiante goiano Wildemar Matheus. Magon conquistou o título na edição 122, em maio deste ano, ao vencer João Paulo Fagundes por nocaute técnico no terceiro round. Invicto na organização, ele enfrentará um adversário igualmente imbatível no Shooto Brasil. Wildemar soma cinco vitórias no evento, destacando-se pelo mata-leão aplicado no terceiro round contra Jair Júnior, na edição 106.

Os fãs de MMA poderão acompanhar todas as emoções do Shooto Brasil 127 ao vivo. O card preliminar será transmitido a partir das 16h nas redes sociais oficiais da organização (YouTube e Facebook). Já o card principal terá início às 20h, com transmissão exclusiva pelo UFC Fight Pass.

Jefte Costa vence no Jungle Fight 133

No último sábado (7), o Jungle Fight 133, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, trouxe grandes emoções. O paraense Jefte Costa, da equipe Naldão Team, venceu Micael de Jesus por finalização no primeiro round, alcançando sua 17ª vitória no MMA profissional.

Alexandre Pantoja finaliza Kai Asakura e mantém cinturão no UFC 310

Alexandre Pantoja, o "Canibal", brilhou mais uma vez! O brasileiro derrotou o estreante Kai Asakura na luta co-principal do UFC 310, realizado na noite deste sábado (7), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, EUA. Foi a terceira defesa bem-sucedida de seu cinturão dos moscas (até 56,7 kg). No segundo round, Pantoja conseguiu um estrangulamento que forçou o japonês — nunca finalizado antes em sua carreira — a desistir.

UFC faz promoção especial de fim de ano no UFC Fight Pass no Brasil

O UFC repetirá a promoção especial de fim de ano para assinantes do UFC Fight Pass. Entre os dias 13 de dezembro e 15 de janeiro, novos e antigos assinantes terão 50% de desconto no plano anual da plataforma, com a oferta válida tanto no aplicativo quanto no site oficial.

Jungle Fight 133: Vanderlei Soul Glo nocauteia Jefferson Moreira e mantém cinturão

O Jungle Fight 133, realizado no último sábado (7), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, encerrou a temporada 2024 do "Brasileirão do MMA". O destaque foi a vitória de Vanderlei Soul Glo sobre Jefferson Moreira, garantindo a manutenção do cinturão dos meio-médios (77 kg) para o paulista.

Bia Mesquita dá show e finaliza adversária no LFA 198

A multicampeã mundial de Jiu-Jitsu Bia Mesquita segue conquistando vitórias no MMA. No LFA 198, realizado na última sexta-feira (6), na Califórnia, EUA, a brasileira brilhou novamente. Demonstrando sua maestria na arte suave, Bia finalizou Fernanda Araújo no segundo round com um justo mata-leão.