Chinzo Machida vence no Karate Kombat 43

Chinzo Machida, irmão mais velho de Lyoto, lenda do MMA e ex-campeão do UFC, enfrentou o americano Shannon Hudson em um duelo especial no peso combinado de 70,3 kg na 43 ª edição do Karate Kombat. Aos 46 anos, apesar do hiato de competição, Chinzo nunca deixou de estar afiado com seus treinos diários e venceu o americano na decisão unânime dos juizes. O atleta comanda atualmente a 'Machida Academy' em Los Angeles nos Estados Unidos. No MMA, teve passagem pelo Bellator, e tem cartel com cinco vitórias e três derrotas.

VEJA MAIS

Anajás Night Fight

A segunda edição do evento de MMA Anajás Night Fight aconteceu neste sábado (16) no ginásio municipal Suzirlei Nogueira na cidade de Anajás na Ilha do Marajó. Com o apoio do prefeito da cidade de Anajás e organização de toda a equipa anajas Fight Night o público presente no ginásio foi a delirio. A cidade parou para prestigiar os lutadores da cidade, lotando o ginásio. O evento contou com seis lutas de MMA profissionais com destaque para o confronto intermunicipal Anajás Vs Belém com a luta entre os atletas Edson Didico representando a cidade Anajás, que venceu Ramon Almeida representando a cidade de Belém por nocaute técnico no 3º round.

Confira os resultados da segunda edição do Anajás Night Fight

01-Lucas Caveirinha venceu Paulo Henrique por nocaute técnico 02:05 do 01 round

02-Nando Spiper venceu Ryan Santos por nocaute técnico 04:02 do 01 round

03-Branco venceu Irmandade por finalização 03:36 do 01 round

04-Satmon Alves venceu Pastorzinho por nocaute técnico 03:57 do 01 round

05-Bruno V3 venceu Ivan Striker por finalização 03:31 do 03 round

06-Edson Didico venceu Ramon Almeida por nocaute técnico 03:31 do 03 round

Pantoja supera Royval no UFC 296 e mantém cinturão dos moscas

A nova estrela brasileira do MMA, Alexandre Pantoja, voltou a brilhar no octógono do Ultimate. Destaque no UFC 296, realizado neste sábado (16), em Las Vegas (16), o atleta teve seu primeiro teste como campeão dos moscas (até 56,7kg) e deu show diante de um velho conhecido. Dois anos após superar Brandon Royal, o tupiniquim deu show de estratégia e dominou o desafiante por grande parte dos cinco rounds disputados, vencendo na decisão unânime dos juízes. O resultado amplia o legado de Pantoja na categoria. Detentor do título desde o início da temporada, o brasileiro atinge a marca de cinco resultados positivos em sequência.

Jungle Fight 123, Marcelo Medeiros conquista o título interino dos leves

O Jungle Fight fechou a temporada de 2023 em grande estilo. Novamente com o ginásio Pelezão lotado e efervescente, a 23ª edição do maior evento de MMA da América Latina, realizado noite de sábado (17), em São Paulo, brindou o público com viradas, nocautes, finalizações e um novo candidato ao trono dos leves: Marcelo Medeiros.

Dana White indica evento no Brasil com Pantoja e destaca importância do país para o UFC

Dana White afirmou que o Brasil é um mercado muito importante para a organização e que sempre irá realizar eventos no país. Em entrevista pós-UFC 296, o presidente da organização elogiou os fãs e os lutadores brasileiros e disse que pretende trazer um card numerado para o país. “Não sei quantos eventos faremos no Brasil, mas sempre falo de México e Inglaterra, mas Brasil é um mercado muito importante para nós. É cercado de muitos fãs e, também, de grandes talentos. Então, sempre iremos ao Brasil”, declarou.O dirigente também revelou que o campeão peso mosca (até 56,7kg) do UFC, Alexandre Pantoja, deve defender o seu cinturão no próximo evento no Brasil, contra um adversário ainda não definido.

Leon Edwards responde provocações de Colby Covington com atuação dominante e defende cinturão no UFC 296

Vítima de provocação que extrapolou os limites do esporte, Leon Edwards respondeu Colby Covington no octógono. Protagonista do UFC 296, realizado neste sábado (16), em Las Vegas (EUA), o inglês subiu no cage para se provar diante do polêmico norte-americano. Com atuação dominante, o lutador não deu chances ao rival e controlou o confronto por grande parte dos cinco rounds disputados, vencendo na decisão unânime dos juízes e mantendo o cinturão dos meio-médios (até 77,1kg).