Brutus MMA realiza sua segunda edição neste sábado na cidade de Baião no Pará

A cidade de Baião irá receber, neste sábado (13), a segunda edição do evento Brutus MMA, com destaque para as lutas em que haverá disputa por cinturão. A primeira será na categoria peso-pesado, entre os atletas João Bergson, da equipe Força e Honra, contra o atleta "Montanha", da equipe Resgatando Sonhos. A outra luta será feminina, na categoria peso-mosca, entre Evelyn Moreira, da equipe Moreira Jiu-Jitsu, contra Rayane Amaral, da equipe Jhon Oliveira.

Michel Pereira anuncia luta contra ex-campeão mundial

Michel Pereira já tem data e adversário definidos para seu retorno ao octógono mais famoso do mundo. Através de sua conta oficial no Instagram, o ‘Paraense Voador’ anunciou que vai enfrentar Anthony Hernandez, ex-campeão da LFA (Legacy Fighting Alliance), no dia 14 de setembro, no UFC 306, programado para acontecer na ‘Esfera’, em Las Vegas (EUA).

“Aqui vamos nós! 14 de setembro, a Sphere, em Las Vegas, vai ficar pequena. E o Carrapato Hernandez vai conhecer o Revestrés e o Fumo Mix! Michel Pereira x Anthony Hernandez”, anunciou Michel no Instagram.

Quem é a ‘Rainha do TikTok’ no UFC

Luana Santos é uma das promessas brasileiras que despontou no UFC em 2023 na divisão peso-mosca feminino. Com duas lutas e duas vitórias, a paulista oriunda do LFA (Legacy Fighting Alliance) estreou com grande estilo na organização, em agosto do ano passado, ao nocautear Juliana Miller ainda no primeiro round. Luana revelou que parte da vitória começou com o trabalho mental.

“Foi a estreia dos sonhos. Eu falei muito isso e repetia que eu iria nocautear na minha estreia. Eu repeti tanto isso, eu treinei tanto para isso que aconteceu”, declarou Luana, em entrevista o canal do “UFC Brasil” no YouTube.

Rampage Jackson planeja estreia no boxe

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, Quinton Jackson teria sua primeira experiência no boxe em junho, contra Shannon Briggs, no Catar. Porém, devido a divergências entre o ex-detentor do título mundial peso-pesado da WBO (Organização Mundial de Boxe) e os promotores do evento, a estreia de ‘Rampage’ na nobre arte não se materializou. Apesar disso, o veterano segue interessado em se testar na modalidade e, agora, volta suas atenções para um velho conhecido como potencial adversário na empreitada.

PFL África anuncia início em 2025

A Professional Fighters League (PFL) anunciou na manhã desta quarta-feira (10), o lançamento da PFL África, que se junta à PFL Europa e à PFL MENA como parte da rede de ligas regionais da organização. O lutador camaronês Francis Ngannou foi convidado para comandar o novo braço da franquia. Em vídeo divulgado nas redes sociais oficiais da promoção, o atleta ressaltou a importância da criação de um evento no continente africano.

Lenda do UFC, Mark Coleman volta a ser internado

Pouco mais de quatro meses após salvar a família de um incêndio em casa e ficar dias hospitalizado em coma induzido por conta da inalação de fumaça, Mark Coleman voltou a ser internado, mas por outro motivo. A lenda do peso pesado do UFC publicou um vídeo na cama do hospital nesta quinta-feira (11) e revelou estar internado por conta de uma infecção séptica no quadril, também conhecida como artrite séptica.

“De volta ao hospital. Meu quadril está septicamente infectado. Iriam fazer uma cirurgia de emergência hoje, mas estou tomando anticoagulantes, então precisam esperar até segunda-feira. Ficarei por aqui no final de semana. Tudo vai ficar bem”, disse o ex-lutador.