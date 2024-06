Bruno Souza vence Wilson Reis no Cage Warriors 173

Os dois ex-atletas do UFC Bruno Souza e Wilson Reis se enfrentaram no peso-pena no último dia 7 de junho no Sycuan Casino Resort, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. Bruno Souza 'The Tiger' utilizou seu apurado karatê e dominou as ações durante os 3 rounds, aplicando fortes golpes em seu adversário e assim vencendo na decisão unânime dos juízes. Essa foi 12ª vitória no mma profissional após um tempo de lutas somente no caratê, acumulando um recorde de 3-3 no Karate Combat. A luta de Bruno foi a sua primeira pelo Cage Warriors.

Soul Glo apaga rival com finalização e leva título interino meio-médio no Jungle Fight 127

A categoria até 77kg tem um campeão interino na Selva. O Jungle Fight 127, realizado neste sábado no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo, coroou Vanderlei Soul Glo como campeão interino da divisão depois de finalizar Glebson Monteiro aos 3min36s do primeiro round. Soul Glo apagou o adversário com um triângulo.

Confira os resultados completos do Jungle Fight 127

Vanderlei Soul Glo venceu Glebson Monteiro por finalização aos 3min36s do R1 Marlon Brito venceu Daniel Silva por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-27) Jeferson Capone venceu Guilherme Silva por nocaute técnico aos 1min11s do R1 Micael de Jesus venceu Ariston França por nocaute técnico aos 27s do R1 Guilherme "Revira" venceu Michael "Nenê" por nocaute técnico aos 3min41s do R1 Matheus Silva venceu Gabriel "The Rock" por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28) Rafael "The Violent" venceu Juliano Lubke por nocaute técnico aos 4min52s do R1 Wanderson Cascavel venceu Vitinho Zmish por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28) Ryan Rubens venceu Israel "Rottweiller" por nocaute técnico aos 4mins24s do R2 Diego MacDhiago venceu Gabriel Soares por nocaute técnico aos 2min31s do R2 Eduardo Dutra venceu Kevin Camargo por finalização a 1nin18s do R1 Douglas Silva venceu Guilherme Simões por finalização aos 4min07s do R1

Imavov vence Cannonier por nocaute

Protagonistas do UFC Lousville, Jared Cannonier e Nassourdine Imavov entregaram batalha realizada na maior parte do tempo em pé. Dispostos a darem tudo de si para conquistarem vitória crucial na divisão dos médios (até 83,9kg.), os lutadores se enfrentaram até o quarto round, quando o russo-francês conseguiu aplicar sequência devastadora de golpes, que acabou obrigando o árbitro a ter ação polêmica em encerrar confronto com norte-americano aparentemente ainda ‘vivo’ no combate principal da noite

Série Signature de vinhos com lutadores de MMA será lançada no Brasil

Os fãs de MMA têm em vista já para os próximos meses uma grande novidade. O Grupo Meraki, de Portugal, em parceria com a Venum, está trazendo para o mercado brasileiro uma série exclusiva de vinhos assinada por grandes lutadores, começando pelo ícone dos ringues, Wanderlei Silva. O primeiro vinho resultante dessa parceria será uma série signature exclusiva produzida em Portugal (branco, tinto e rose), que têm suas raízes no histórico terroir do Alentejo, unindo a tradição dos vinhos portugueses, que estão entre os melhores do mundo, com a inovação e intensidade dos ringues, oferecendo sabores únicos.

Campeão peso-galo do Rizin anuncia acerto com o UFC

Uma das divisões mais concorridas do MMA atual, o peso-galo (61 kg) do UFC está prestes a contar com mais um competidor de alto nível. No último domingo (9), durante a realização do Rizin 47, show que aconteceu em Tóquio (JAP), Kai Asakura, campeão da categoria, anunciou que assinou um contrato com o UFC.