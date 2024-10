Alex Poatan pode quebrar recorde de Ronda Rousey no UFC 307

Desde que ingressou no UFC, Alex Pereira tem sido um dos atletas mais frequentes no octógono. Essa consistência em sua carreira pode ser recompensada neste sábado (5), no UFC 307, com mais um recorde para seu já extenso currículo. Se vencer Khalil Rountree Jr. na luta principal do evento em Utah (EUA), ‘Poatan’ se tornará o campeão com o maior número de três defesas de título bem-sucedidas no menor intervalo de tempo já registrado na organização, superando a marca atual de Ronda Rousey.

Entre o fim de 2013 e meados de 2014, ‘Rowdy’ derrotou Miesha Tate, Sara McMann e Alexis Davis em um intervalo de 189 dias, mantendo-se soberana na categoria feminina dos galos (61 kg). Poatan pode superar essa marca em um período ainda menor. Se derrotar Khalil no UFC 307, o brasileiro alcançará o feito em apenas 175 dias. Em 2024, Alex já nocauteou Jamahal Hill em abril e Jiri Prochazka em junho.

Conor McGregor recebe oferta milionária para combates de ida e volta

A carreira de Conor McGregor em lutas fora do MMA poderia ter ganhado um novo capítulo. Nesta quarta-feira (2), o campeão mundial de boxe Terence Crawford revelou ter recebido uma oferta para enfrentar o irlandês em dois combates: um no boxe e outro no MMA. No entanto, o boxeador afirmou ter recusado a proposta. A oferta foi feita pelo presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, e valeria centenas de milhões de dólares.

José Aldo busca mais uma corrida pelo título ao enfrentar ‘nova geração’ no UFC 307

Aos 38 anos, José Aldo participará da antepenúltima luta do card principal do UFC 307, enfrentando o norte-americano Mario Bautista. "Até pensei que poderia ir direto para disputar o título, mas isso não aconteceu. Como já disse, aceito qualquer desafio. Esta é minha vida: lutar e vencer, independentemente do adversário, seja Mário ou Jonathan. Como o UFC escolheu ele, tenho que lutar. Se quero ser campeão, então enfrento qualquer um", declarou o lutador durante o media day do UFC 307.

Khabib Nurmagomedov nega possível retorno ao octógono: ‘Sem chance’

Os fãs de Khabib Nurmagomedov que esperavam por um possível retorno do ex-campeão dos pesos-leves (até 70,3 kg) ao octógono tiveram suas esperanças frustradas. Em entrevista ao canal de televisão ‘Inews’, do Oriente Médio, o ex-lutador russo negou qualquer possibilidade de voltar a competir no MMA.

Questionado pelo repórter: “Quando você volta ao octógono? Existe alguma chance, mesmo que pequena?”, Khabib foi direto: “Sem chance”. Ele justificou sua decisão em seguida: “Sem chance. Nem mesmo 0,1%. Menos do que isso. Se vocês querem campeões, eu posso ajudar meus amigos a se tornarem campeões. Temos um campeão, o Islam (Makhachev). Temos o Umar (Nurmagomedov) como próximo desafiante. Temos o Usman (Nurmagomedov) como campeão. Temos muitos campeões. Vocês nunca vão sentir minha falta, porque em nosso time, em nossa academia, nós formamos campeões. Vocês sempre terão campeões, então não se preocupem com isso”, afirmou.