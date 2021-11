A cidade de Breves recebe neste sábado o confronto Breves Night Fight Vs Titan Fight

Neste sábado (6) a cidade de Breves, na Ilha do Marajó, irá recebe o evento de MMA Breves Night Fight x Titan Fight. "O Confronto" será o duelo entre os atletas de ambos os eventos fazendo oito grandes lutas de MMA no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva. Quem será o annoucer do evento é o locutor Jailsonbom e haverá a presença das belas cage girls Jaqueline Albuquerque, do Titan Fight, e Yasmin Almeida, do Breves Night Fight.

Breves Night Fight x Titan Fight "O Confronto":

Demolidor Vs Cobra Goiabada Vs Gladiador Morcego Vs Dunga Diego Vs Bad Boy Irmandade Vs Ladislau Bad Boy Vs Mão de Pedra Anderson "Seu Policia" Vs Pitbull Antônio "Búfalo" Vs Joeres "Pantera" Antônio "Búfalo" Vs Joeres Pantera na luta principal do Breves Night Fight x Titan Fight "O Confronto"

O evento de MMA Breves Night Fight x Titan Fight "O Confronto", que acontece neste sábado, em Breves, na Ilha do Marajó, terá o aguardado confronto pelo cinturão da categoria até 84 Kg entre os atletas Antônio Soares "Bufalo" contra Joeres "Pantera".

Usman x Covington é a maior rivalidade do MMA atualmente

Kamaru Usman irá defender seu cinturão dos meio médios contra Colby Covington no UFC 268, no Madison Square Garden.A "meca" de eventos esportivos e shows em Nova York é digna da luta que hoje representa a maior rivalidade do UFC atual, com os dois já deixando claro o seu desgosto um pelo outro.No primeiro combate entre os dois no UFC 245, o nigeriano levou a melhor por nocaute técnico no quinto round. Desde então, eles armam o território para uma revanche. E enfim chegou a hora dela.

Antes mesmo de serem contenders pelo título, os dois já trocavam palavras em entrevistas pós-luta criando um clima de rivalidade e um potencial combate no octógono entre eles, que nunca se concretizou. Isso gerou a primeira vez em que eles acabaram ficando frente a frente.

No UFC 245, enfim a primeira luta entre os dois aconteceu, em dezembro de 2019. Covington tinha a preferência dos jurados chegando no quinto round, mas Usman venceu por nocaute técnico após gerar dois knockdowns e um soco no terceiro round que quebrou a mandíbula do americano.Covington não gostou do árbitro Mike Goddard ter encerrado a luta e depois ainda acusou o nigeriano de ter se dopado.

O norte-americano começou a escalar novamente em busca de uma revanche, ainda acusando o nigeriano de fazer "cera" e simular uma dedada no olho na luta entre eles.E em setembro do ano passado, após vencer Tyron Woodley, Covington novamente conversou com Usman ao vivo no programa pós-evento do UFC.E saíram faíscas novamente, com o americano chegando a falar "Você está morto na próxima vez que lutarmos!".

Patricky Pitbull tenta manter legado do irmão diante de parceiro de McGregor em disputa de cinturão no Bellator 270

O Brasil entra no cage no Bellator 270 no main event sendo a disputa de cinturão dos leves entre Patricky Pitbull e o irlandês Peter Queally.O cinturão dos leves está vago desde que Patrício Pitbull abdicou o título por não querer entrar no caminho de seu irmão. Agora, Patricky Pitbull, de 35 anos, tenta manter o legado na categoria de seu irmão um ano mais novo, mas o desafio não será fácil. Primeiro porque o adversário dele será Peter Queally, irlandês parceiro de treinos de ninguém menos do que o ex-campeão do UFC Conor McGregor.

Junior Cigano confirma ida para o Boxe e projeta: ‘Foco é ser campeão’

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Junior Cigano está pronto para dar mais um passo em sua carreira nas artes marciais. Através de suas redes sociais, o brasileiro confirmou que assinou contrato com a S-Jam Boxing, empresa responsável por promover lutas de Boxe. Atualmente com 37 anos, o lutador ainda não tem duelos programados, mas deixou claro que tem como principal objetivo se tornar campeão mundial na modalidade, assim como foi no MMA.

“Meu foco é ser o campeão do mundo. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas é por isso que estou aqui. Anthony Joshua, Deontay Wilder, Tyson Fury… Um dia vou lutar contra esses caras e vou vencê-los”, projetou Cigano, citando alguns dos principais atletas pesos-pesados do Boxe na atualidade.

Wanderlei Silva completa 20 anos do título do Pride

A história de Wanderlei Silva se mistura com as das artes marciais mistas. O brasileiro é um dos maiores nomes da modalidade e marcou época no extinto evento asiático Pride. E justamente nesta ultima quarta feira quarta-feira (3), completou 20 anos do primeiro grande momento do lutador na companhia asiática. Nesta data, o ‘Cachorro Louco’ nocauteou o ídolo local, Kazushi Sakuraba, conquistando o cinturão da categoria do peso-médio e dando o pontapé inicial para se tornar um ídolo mundial.