Lutadora paraense disputa vaga na final de torneio internacional de MMA

A lutadora paraense Larissa Pacheco enfrenta na próxima quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), na Flórida, nos Estados Unidos, a norte-americana Taylor Guardado. A disputa é válida pela semifinal do Professional Fighters League (PFL), do peso-leve feminino (até 70,3 kg). Se vencer, Larissa se aproxima do prêmio de 1 milhão de dólares.

Larissa Pacheco é a líder do grupo, com 12 pontos, consequentemente, dona da melhor campanha na competição, e favorita para a luta. Em 2019, a paraense foi a vice-campeã da PFL, onde perdeu para a lutadora Kayla Harrison, também semifinalista.

Representando Marituba, Larissa começou a lutar com 15 anos. Em 2014, ela teve passagem pelo UFC, mas perdeu para as duríssimas Jéssica Bate-Estaca e Germaine de Randamie, que depois foram campeãs na organização. A paraense tem o cartel de 15 vitórias e quatro derrotas.

Programação:

PFL 2021 - Semifinais 2 - Pesos-pesados e pesos-leves femininos

19 de agosto de 2021, em Fort Lauderdale (EUA)

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília):

Peso-leve: Kayla Harrison x Genah Fabian (semifinal)

Peso-pesado: Bruno Cappelozza x Jamelle Jones (semifinal)

Peso-leve: Larissa Pacheco x Taylor Guardado (semifinal)

Peso-pesado: Denis Goltsov x Ante Delija (semifinal)

CARD PRELIMINAR (18h30, horário de Brasília):

Peso-pesado: Renan Problema x Stuart Austin

Peso-leve: Kaitlin Young x Marina Mokhnatkina

Peso-pesado: Carl Seumanutafa x Mo DeReese

Peso-leve: Mariana Morais x Claudia Zamora

Peso-leve: Miranda Barber x Amanda Leve

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)