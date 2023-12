Lutador paraense conquista medalhas de ouro e bronze no Open Madrid de Jiu-Jitsu

O lutador de jiu-jitsu paraense Rodrigo Aleixo voltou recentemente de duas competições mundiais na modalidade da qual é faixa-preta e trouxe na bagagem uma medalha de ouro e outra de bronze. No próximo mês de janeiro, o atleta terá outra competição internacional, desta vez em Paris, onde ocorrerá o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu.

Rodrigo conta que foi atrás do bi-mundial em Abu Dhabi, mas acabou desclassificado na segunda luta e deu a volta por cima na competição seguinte, o Open Madrid. "Nesse ano não consegui repetir o desempenho no Mundial e fiquei no segundo combate, mas logo em seguida eu disputei outra competição, que também vale pontos para o ranking de 2024 e consegui as duas medalhas", explica.

No segundo torneio, Rodrigo foi campeão na categoria master e ficou em terceiro no absoluto, onde entram lutadores de todas as categorias, diferenciados apenas por faixa e idade. "No absoluto eu perdi para um adversário de 90 quilos", detalha. Além de campeão mundial pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), o lutador também é Campeão Brasileiro e três vezes campeão internacional.