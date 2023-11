Jiu-jitsu: jovem de Tucumã ganha título Mundial inédito para o sul do Pará

O Pará é um celeiro de talentos quando se trata de artes marciais. Em Tucumã, no sul do estado, um novo talento no jiu-jitsu tem se destacado nas competições: o jovem Samuel Jung, de apenas 11 anos, que alcançou o topo do pódio no Mundial de Jiu-jitsu, realizado em Fortaleza (CE), conquistando um título inédito para a região.

“Senti muita felicidade, muita emoção, a ficha demorou a cair até a adrenalina passar. Para mim foi importante, pelo tanto que treino, me dedico, e para ter chegado nesse ponto foi muito importante”, declarou o jovem atleta sobre a conquista.

Essa foi a primeira grande competição de Samuel, que antes estava disputando apenas em campeonatos regionais, chegando a se consagrar campeão paraense em sua categoria na modalidade.

A carreira de Samuel pode ser longa se comparada a sua idade, mas foi apenas há cerca de dois anos que o jovem iniciou no jiu-jitsu. A ideia partiu da mãe, Elen Jung, que viu no esporte uma oportunidade do filho se desenvolver.

“Ele começou no jiu-jitsu há quase dois anos, quando eu decidi colocar ele e a irmã dele para treinar, para ajudar com a disciplina em casa e na escola também, e ter alguma atividade física para o desenvolvimento dele, e ele acabou se encontrando neste esporte”, explicou a mãe.

VEJA MAIS

Com a conquista do Mundial com a faixa amarela, o jovem se graduou na faixa laranja. Segundo Samuel, o objetivo agora é conquistar ainda mais campeonatos e chegar aos mais altos patamares do esporte. “Eu quero continuar, sim, quero treinar até chegar na faixa preta, é algo que quero para minha vida, e continuar me dedicando aos treinos”, declarou.

Para as conquistas pretendidas, Samuel tem treinado pesado e com padrões elevados para a idade, segundo a mãe, a rotina é intensa. “ A rotina de treinos dele é puxada, porque ele não treina com atletas da idade ou tamanho dele, são todos maiores. Isso é justamente para ser mais puxado e quando chegar ao campeonato ele estar mais preparado. Geralmente, perto de campeonatos, a rotina de treinos se intensifica ainda mais, porque os treinos dobram”, disse.

Os próximos passos do jovem na modalidade já estão definidos e novas competições ao nível nacional estão em vista, no entanto, Samuel ainda esbarra em uma barreira difícil: a falta de patrocínio.

“A ajuda de custos é bem complicada, porque ele não tem nenhum patrocinador oficial e todas as despesas quem arca sou eu”, explicou a mãe de Samuel. “Para ir para o mundial tivemos ajuda do prefeito, que custeou a viagem para lá, mas os outros campeonatos é tudo a gente que corre atrás. O calendário mesmo retoma em janeiro, e existe este problema do custeio. Estamos buscando patrocinadores para ele conseguir para competições realizadas em outros estados”, completou.

Caso se interesse em ajudar Samuel a participar de novas competições ou queira patrocinar o jovem atleta, basta entrar em contato com Elen Jung por meio do telefone (94) 99180-6873.