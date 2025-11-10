Heat x Cavaliers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Miami Heat x Cleveland Cavaliers jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 21h30, no Kaseya Center, em Miami, Flórida. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Heat x Cavaliers ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Cavaliers é vice-líder da Conferência Leste e acumula 7 vitórias e 3 derrotas.

Já Heat está em 5° lugar no mesmo grupo e soma 6 vitórias e 4 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

NBA

Local: Kaseya Center, em Miami, Flórida

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h30