Heat x Cavaliers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Miami Heat e Cleveland Cavaliers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 10.11.25 20h30 Cavaliers soma apenas 1 vitória a mais e 1 derrota a menos que Heat na Conferência Leste da NBA (X/ @MiamiHEAT) Miami Heat x Cleveland Cavaliers jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 21h30, no Kaseya Center, em Miami, Flórida. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Heat x Cavaliers ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Cavaliers é vice-líder da Conferência Leste e acumula 7 vitórias e 3 derrotas. Já Heat está em 5° lugar no mesmo grupo e soma 6 vitórias e 4 derrotas. FICHA TÉCNICA Miami Heat x Cleveland Cavaliers NBA Local: Kaseya Center, em Miami, Flórida Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h30