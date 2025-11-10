Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Pistons x Wizards: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Detroit Pistons e Washington Wizards jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Enquanto Pistons lidera a Conferência Leste, Wizards é o lanterna da mesma conferência (X/ @WashWizards)

Detroit Pistons x Washington Wizards jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 21h, no Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pistons x Wizards ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Detroit Pistons lidera a Conferência Leste e acumula 8 vitórias e 2 derrotas.

Já Wizards é o lanterna da mesma conferência com 1 vitória e 9 derrotas.

FICHA TÉCNICA
Detroit Pistons x Washington Wizards
NBA
Local: Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan
Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h

.
