Pistons x Wizards: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Detroit Pistons e Washington Wizards jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 10.11.25 20h00 Enquanto Pistons lidera a Conferência Leste, Wizards é o lanterna da mesma conferência (X/ @WashWizards) Detroit Pistons x Washington Wizards jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 21h, no Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pistons x Wizards ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Como as equipes chegam para o jogo? Detroit Pistons lidera a Conferência Leste e acumula 8 vitórias e 2 derrotas. Já Wizards é o lanterna da mesma conferência com 1 vitória e 9 derrotas. FICHA TÉCNICA Detroit Pistons x Washington Wizards NBA Local: Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Detroit Pistons Washington Wizards jogos de hoje NBA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA Suns x Pelicans: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Phoenix Suns e New Orleans Pelicans jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 10.11.25 22h00 NBA Utah Jazz x Timberwolves: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Utah Jazz e Minnesota Timberwolves jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 10.11.25 22h00 NBA Mavericks x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 10.11.25 21h30 NBA Bulls x Spurs: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA Chicago Bulls e San Antonio Spurs jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 10.11.25 21h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05