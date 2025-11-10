Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (10/11), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Argentino.

Às 19h, o Deportivo Riestra jogará contra o Independientepela Série A argentina. No mesmo horário, o América MG enfrentará a Chapecoense pelo Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Gimnasia x Vélez Sarsfield - 17h - AFA Play Deportivo Riestra x Independiente - 19h - ESPN 4 e Disney+ Independiente Rivadavia x Central Córdoba - 21h15 - AFA Play Argentinos Juniors x Belgrano - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x América-MG - 19h - ESPN e Disney+ Botafogo-SP x Amazonas​ - 19h - Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

19h - Deportivo Riestra x Independiente - Campeonato Argentino 19h - Chapecoense x América-MG - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

19h - Deportivo Riestra x Independiente - Campeonato Argentino 19h - Chapecoense x América-MG - Série B do Brasileirão 19h - Botafogo-SP x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.