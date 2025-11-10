Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Chapecoense e América-MG jogarão pela Série B às 19h (Mourão Panda/ América MG)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (10/11), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Argentino.

Às 19h, o Deportivo Riestra jogará contra o Independientepela Série A argentina. No mesmo horário, o América MG enfrentará a Chapecoense pelo Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Gimnasia x Vélez Sarsfield - 17h - AFA Play
  2. Deportivo Riestra x Independiente - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Independiente Rivadavia x Central Córdoba - 21h15 - AFA Play
  4. Argentinos Juniors x Belgrano - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Chapecoense x América-MG - 19h - ESPN e Disney+
  2. Botafogo-SP x Amazonas​ - 19h - Disney+

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e América; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x América Mineiro terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Amazonas; veja o horário

O jogo entre Botafogo SP x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Deportivo Riestra e Independiente; veja o horário

O jogo entre Deportivo Riestra x Independiente terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Argentinos Juniors e Belgrano; veja o horário

O jogo entre Argentinos Juniors x Belgrano terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 21h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 19h - Deportivo Riestra x Independiente - Campeonato Argentino
  2. 19h - Chapecoense x América-MG - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 19h - Deportivo Riestra x Independiente - Campeonato Argentino
  2. 19h - Chapecoense x América-MG - Série B do Brasileirão
  3. 19h - Botafogo-SP x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
