Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 10.11.25 7h00 Chapecoense e América-MG jogarão pela Série B às 19h (Mourão Panda/ América MG) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (10/11), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro e pelo Campeonato Argentino. Às 19h, o Deportivo Riestra jogará contra o Independientepela Série A argentina. No mesmo horário, o América MG enfrentará a Chapecoense pelo Série B do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Gimnasia x Vélez Sarsfield - 17h - AFA Play Deportivo Riestra x Independiente - 19h - ESPN 4 e Disney+ Independiente Rivadavia x Central Córdoba - 21h15 - AFA Play Argentinos Juniors x Belgrano - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x América-MG - 19h - ESPN e Disney+ Botafogo-SP x Amazonas - 19h - Disney+ Onde assistir ao jogo de Chapecoense e América; veja o horário O jogo entre Chapecoense x América Mineiro terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Amazonas; veja o horário O jogo entre Botafogo SP x Amazonas terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Deportivo Riestra e Independiente; veja o horário O jogo entre Deportivo Riestra x Independiente terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Argentinos Juniors e Belgrano; veja o horário O jogo entre Argentinos Juniors x Belgrano terá transmissão ao vivo pela AFA Play, às 21h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 19h - Deportivo Riestra x Independiente - Campeonato Argentino 19h - Chapecoense x América-MG - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 19h - Deportivo Riestra x Independiente - Campeonato Argentino 19h - Chapecoense x América-MG - Série B do Brasileirão 19h - Botafogo-SP x Amazonas - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 