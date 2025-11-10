Magic x Blazers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Orlando Magic x Portland Trail Blazers jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo tem início às 21h, no Kia Center, em Orlando, Flórida. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Magic x Blazers ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Orlando Magic está em 11° lugar na Conferência Leste e acumula 4 vitórias e 6 derrotas.

Já Blazers ocupa a 7° posição da Conferência Oeste e soma 5 vitórias e 4 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

NBA

Local: Kia Center, em Orlando, Flórida

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h