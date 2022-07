Ex-empresário de Luva de Pedreiro pediu R$ 20 milhões para encerrar disputa judicial

Allan Jesus, ex-empresário de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, pediu R$ 20 milhões para encerrar a disputa judicial com o influenciador digital. A informação veio de uma negociação entre o agente e o influenciador digital feita por e-mails. O conteúdo das mensagens foram divulgadas pelo portal UOL.

Luva de Pedreiro tenta, na justiça, se desligar da empresa de Allan Jesus sem ter de pagar a multa rescisória de R$ 5,2 milhões. Essa quantia é a estabelecida no contrato assinado pelo influenciador no início do ano.

VEJA MAIS

O pedido de R$ 20 milhões feito pelo ex-empresário é uma contraproposta à primeira oferta de Iran. Os advogados de Allan Jesus ainda sugeriram o parcelamento desse valor para os próximos meses.

Mas, o principal objetivo dos novos agentes e advogados do Luva de Pedreiro é rescindir o contrato sem multa. No entanto, eles irão continuar com o pagamento do percentual estabelecido no contrato a Allan Jesus.

Segundo a reportagem do Uol, os advogados de Iran recusaram “imediatamente” a proposta de Allan. Atualmente, Iran está sendo agenciado pela empresa de Falcão, ex-jogador de futsal

Nas últimas semanas, Luva de Pedreiro usou as redes sociais para expor a sua situação com Allan Jesus. Segundo o influenciador, o agente estava controlando a sua vida e não estava cumprindo com o que havia prometido. Além disso, Iran disse que não sabia, de fato, o que estava escrito no contrato.

Iran Ferreira começou a fazer sucesso na internet no final de 2021. Em 2022 atingiu o auge nas redes sociais. Atualmente, Luva de Pedreiro tem 36 milhões de seguidores.

(*Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)