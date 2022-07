Luva de Pedreiro mostra mansão nova e alfineta ex-empresário: 'ninguém mais vai me calar'

Nesta segunda-feira (4), Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, mostrou para os seguidores a nova mansão em que está morando. Por meio do perfil oficial do Instagram, ele postou fotos da “casa” e agradeceu aos fãs pelo carinho. Luva também aproveitou a publicação para dar uma alfinetada no ex-empresário e a indireta não passou despercebida pelos fãs.

Anteriormente morando em Quijingue, no interior da Bahia, agora o influencer recebeu as chaves de uma mansão no litoral de Pernambuco. Tudo aconteceu após Falcão, um dos maiores nomes do futsal mundial, ter passado a gerenciar a carreira do influencer. Na postagem, ele também deixou um recado implícito para o Allan Jesus, seu ex-empresário.

"Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha", escreveu o influencer.

"Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALÁVEIS", escreveu.

Nas fotos postadas no Instagram, é possível ver que o novo lar de Luva de Pedreiro tem dois andares, com direito à piscina. O imóvel teria sido alugado com a ajuda dos novos empresários.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)