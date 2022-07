Por decisão da Justiça, Luva de Pedreiro pode receber multa diária de R$ 10 mil; entenda

Uma decisão judicial determinou que Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, terá uma multa diária de R$ 10 mil, no caso do descumprimento do contrato que o liga ao empresário Allan Jesus. A juíza Flávia Viveiros de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra do Rio de Janeiro, que tentará promover um acordo entre os envolvidos.

Segundo a decisão, o contrato deve ser assinado até o dia 24 de julho de 2022. Se ocorrer uma violação contratual até a data limite, a Justiça prevê uma multa diária de R$ 10 mil. Além disso, a juíza pede que, até o quinto dia útil de cada mês, o faturamento bruto do mês vigente seja apresentado, além do depósito de 30% em juízo do faturamento de novos contratos.

Nos moldes atuais, o contrato entre Iran Ferreira e seu ex-empresário prevê uma multa milionária ao influencer em caso de rescisão contratual.