Falcão expõe prints de ex-empresário de Luva de Pedreiro orientando-o evitar escândalos na internet

O ex-jogador de futsal brasileiro Falcão - e agora mais novo empresário de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro - utilizou os stories, nesta terça-feira (11), para expor mensagens trocadas entre Allan Jesus e o influencer. Na conversa, o antigo empresário tentava convencer Luva a evitar escândalos e exposição pública em excesso.

Tudo teria começado no dia 19 de junho quando, visivelmente irritado, Iran abriu uma live e anunciou que iria parar as gravações dos seus vídeos. Nos prints divulgados pelo atual empresário, Allan aparece orientando Luva - após a declaração que deu início ao caso - a voltar atrás do que disse, amenizando o clima e citando, inclusive, uma viagem que os dois fariam, dando a entender que tudo estaria bem.

Confira a publicação:

O atual empresário de Luva utilizou as redes sociais para expor as mensagens trocadas entre o influencer e Allan (Reprodução/ Instagram @falcao12oficial)

“Fala que você estava chateado com umas coisas pessoais, coisas normais do dia a dia, mas que já passou. Depois você fala aquilo da viagem, que agora no começo de julho vamos viajar. ‘Eu e meu empresário vamos para um país aí’”, inicia Allan, nas mensagens enviadas ao WhatsApp de Luva.

“A internet precisa ver que nosso trabalho está de boa. Só não podem fechar portas profissionais pra gente, entendeu? Programas de TV…”, finaliza.