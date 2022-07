Whindersson Nunes declara apoio à Luva de Pedreiro em briga contra ex-empresário

Vários famosos do país já demonstraram apoio à Luva de Pedreiro em meio às diversas polêmicas que surgiram envolvendo Iran Ferreira e o ex-empresário, Allan Jesus. No último domingo (10), após o influencer assistir o show de Whindersson Nunes, o humorista se juntou a lista de celebridades que declararam estar do lado de Iran na briga judicial.

VEJA MAIS

Luva esteve no Recife, capital pernambucana, e registrou o momento em que se encontrou com o youtuber Whindersson. Em um vídeo do Instagram, o humorista afirmou que, independentemente de algumas matérias feitas na televisão, já definiu de que lado está nessa disputa de Iran com o ex-empresário, Allan.

"(Iran Ferreira) Assistiu ao show hoje. Estão rolando umas matérias pela televisão, mas nós já temos nossa posição. Quem está junto está junto. Receba, abençoado e iluminado", falou Whindersson. Ao lado do humorista, Luva de Pedreiro repetiu alguns de seus jargões: "Magnífico! Graças a Deus, pai! Receba, melhor do Mundo", brincou.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ádna Figueira)