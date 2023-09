Em sua 11ª edição, Corrida do Aço incentiva a prática esportiva em Marabá

Os atletas de Marabá já estão em preparação para a 11ª edição da Corrida do Aço, que será realizada este ano no dia 29 de outubro. Com um percurso de 7 Km para a corrida e 3,5 Km para a caminhada, o evento contará com a participação de 1000 atletas, que disputarão a premiação que soma mais de R$ 8 mil.

Ao todo serão quatro categorias premiadas: geral, faixa etária, PcD e equipe. Com 150 atletas na caminhada e 850 na corrida. As equipes ainda receberão uma bonificação no valor de R$ 1000 da SINOBRAS, empresa responsável pelo evento que busca incentivo ao esporte na localidade.

As inscrições ainda estão abertas no site e vão até 3 de outubro, ou até acabarem as vagas. Podem participar do evento tanto colaboradores da siderúrgica, quanto a população local. A largada será realizada na praça São Félix de Valois, em Marabá, a partir das 5h30.