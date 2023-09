Comando Militar do Norte celebra 10 anos com corrida em ambiente de selva em Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) realizou, neste domingo (24), a II Corrida Pedro Teixeira. O evento integra as comemorações de dez anos da Organização Militar, celebrados neste ano. A programação esportiva reuniu cerca de 800 corredores, que largaram às 6 horas da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), localizada no bairro da Marambaia, em Belém.

Com percurso de 5 e 10 km, a corrida premiou quatro categorias, divididas em masculino e feminino. Foram elas: Geral, Forças Armadas, Pelotão e Pessoas com Deficiência (PcD).

O primeiro colocado na categoria Geral Masculino (10 km) foi João Chaves. Ele, que ficou em terceiro lugar no ano passado, comemorou a conquista. “Treinei muito para isso. É uma vitória que não tenho nem palavras para dizer. Treinei todo dia e até no sábado. O objetivo era esse pódio e representar Icoaraci e o grupo do qual eu faço parte”, afirmou.

Já na categoria Forças Armadas, quem conquistou o primeiro lugar masculino nos 10 km foi o sargento Cardoso, da 15ª Cia PE. “É muito gratificante representar a Companhia. Ano passado fiquei em segundo lugar e, este ano, com apoio da família e dos militares, pude me inscrever e conquistar o primeiro lugar”, comemorou.

Com percurso de 5 e 10 km, a corrida premiou quatro categorias, divididas em masculino e feminino. Foram elas: Geral, Forças Armadas, Pelotão e Pessoas com Deficiência (PcD) (Divulgação/Exército)

O diferencial da corrida foi proporcionar aos participantes a experiência de praticar o exercício em uma unidade militar, além das já tradicionais avenidas Almirante Barroso, Júlio César e Pedro Álvares Cabral, em Belém.

“A Corrida Pedro Teixeira vai se tornar tradicional no circuito de corridas de Belém. Tivemos a participação bastante expressiva da população que veio nos prestigiar. A ideia é despertar esse sentido de esporte na coletividade, é uma atividade educativa”, afirmou o comandante militar do Norte, general Guilherme.

Já para o capitão Gomes, comandante da 15ª Cia PE, instituição organizadora do evento, o sentimento é de missão cumprida. “Essa corrida, em comemoração aos 10 anos do CMN, foi muito especial. E, com certeza, ela atingiu os objetivos de integração com a sociedade. Finalizamos a corrida sem nenhum incidente, vendo o sorriso no rosto daqueles que terminaram os percursos e receberam a medalha”, afirmou.

O evento é uma realização do CMN e da Chip Belém, com apoio da 8ª Região Militar; 15ª Cia PE; Poupex; Clínica Oncológica; O.S Vigilância; Santo Café do Açaí; Estácio; Unama; Marcelo Barros; e Dimagem.