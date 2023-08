Mais um grupo de mulheres do Comando Militar do Norte está apto para atuar em missões de paz

Mais 16 mulheres do Comando Militar do Norte (CMN) estão prontas para atuar em Missões de Paz no mundo. Uma exigência da ONU é a inclusão de pelo menos 9% de militares do segmento feminino no efetivo. No período de 7 a 11 de agosto, as mulheres e os demais integrantes da tropa especializada receberam treinamento no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira.

A Sargento Samira é uma das integrantes dessa tropa especializada e diz que é satisfatório poder fazer parte desse grupo seleto. "A sensibilidade que as mulheres têm nas abordagens passa maior confiança para a população", destaca a sargento,que atua na área de saúde como técnica em enfermagem.

Sobre o treinamento, ela diz que cada um recebe o ensinamento adequado de acordo com o âmbito profissional. "Eu atuo no ambiente tático de combate, faço o atendimento pré-hospitalar para atender tanto a tropa como também as vítimas de conflito", acrescenta.

Mulheres do Comando Militar do Norte estão prontas para as misões de paz (Comunicação/Comando Militar do Norte)

Para a sargento Patrícia é um prazer fazer parte da porcentagem de mulheres destacadas para a missão de paz e destaca que ela e suas demais colegas são capazes de cumprir a missão. "Estamos prontas para atuar,se for necessário", avisa.

A tenente Ávila,que é comandante do pelotão de apoio logístico da QRF, sigla em inglês da Companhia de Reação Rápida, diz que fazer parte da tropa especializada é mais uma oportunidade de mostrar que as mulheres podem ocupar todos os lugares e funções, inclusive, operacionais. Ela destaca também sobre a importância de atender as expectativas da ONU, de compor o percentual feminino.

"Nos dias de treinamento, o nosso preparo também foi físico. Recebemos atividades físicas diárias e mais as oficinas dentro da doutrina da Onu. Diante desse processo, conseguimos evoluir em aspectos físicos e entre outros.Foi um treinamento eficiente",pontua a tenente.

Os exercícios foram realizados na área da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu e no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira, ambos municípios do estado do Pará. No total, 180 militares da 23ª brigada de infantaria de selva participaram do adestramento.

A companhia de Reação Rápida do CMN, passa a compor o Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas, estando apta para atuar em qualquer lugar do mundo.

O Comandante Militar do Norte, General Guilherme, acompanhou alguns exercícios em campo, analisando o poder de reação das tropas diante de situações simuladas. “É uma tropa especializada de selva, então as exigências são diferentes, existem vários tópicos a serem abordados e checados. E é uma satisfação muito grande poder constatar o preparo e a dedicação dos integrantes desta subunidade”, pontua.

A gestão do adestramento é da Divisão de Missão de Paz, do Comando de Operações Terrestres – COTER e a avaliação e certificação fica a cargo do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil - CCOPAB.

Missão de Paz

É uma operação que serve como instrumento para auxiliar países devastados por conflitos a criar condições para que a paz seja alcançada no local. A primeira Missão de Paz da ONU foi realizada logo após a criação da organização internacional, em 1948, e atuou no Oriente Médio. A Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF-1) foi pensada para monitorar a assinatura do Acordo de Armistício entre Israel e seus vizinhos árabes.