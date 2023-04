Comando Militar do Norte realiza cerimônia de Passagem de Comando

Na noite desta quinta-feira (20), o Comando Militar do Norte (CMN) realizou a solenidade de Passagem de Comando, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém. Após oito meses à frente do CMN, o General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves segue para o Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus. Quem assume a função é o General de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro.

A cerimônia foi marcada pelo desfile dos agrupamentos de várias organizações militares, como o Pelotão da Polícia do Exército e a Infantaria do 2º BIS. Várias autoridades importantes estiveram presentes no evento

O Comandante do Exército General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva afirmou que gostou muito de conhecer o Pará mesmo que por pouco tempo. Ele disse que recentemente foram feitas “boas divisões estratégicas e geopolíticas” para o comando na região, e agradeceu o trabalho exercido pelo General Costa Neves.

“Por mais que tenha sido curta, teve um período de grandes movimentações. Nós mexemos um pouco na estrutura do comanda, de maneira que quem eu estou indicando para cá é uma pessoa espetacular, da minha inteira confiança. Tanto a Amazônia Oriental quanto a Amazônia Ocidental estão em boas mãos”, declarou o Comandante do Exército.

Segundo ele, o novo comandante Militar do Norte, o General Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, chega para “somar” e dar continuidade no trabalho que já tem sido feito. O General Guilherme, que é natural da Paraíba, agradeceu a acolhida dos paraenses e frisou que irá continuar trabalhando pelo melhor da região.

“Eu tive algumas experiências, servi cinco anos na Amazônia, conheci bastante a Amazônia Ocidental de forma que pretendo aplicar esse pouco conhecimento aqui, pretendo aplicar em prol da CMN e da sociedade”, afirmou convicto.

Antes de chegar ao CMN, o General Guilherme estava como Chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (CHEC). Agora, terá como desafio comandar as tropas do Exército Brasileiro nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e na porção norte do Tocantins, área que corresponde à Amazônia Oriental com cerca de 20% do território nacional.

Ele também já comandou a 10ª Região Militar (10ª RM) com jurisdição no Ceará e Piauí; foi comandante de Aviação do Exército, em Taubaté (SP); 1º subchefe do Estado-Maior do Exército, em Brasília (DF); e chefe do Estado Maior do Comando Militar do Sudeste.

Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves ficou oito meses à frente do cargo de comandante militar do norte. O oficial-general segue para o CMA, em Manaus. Para ele, o momento é de tristeza e, ao mesmo tempo, um pouco de alegria.

"Aprendi a apreciar a cultura, a história da região. Deixar deixa um sentimento de saudade. Mas eu fui designado e me sinto muito feliz, pois continuo na Amazônia, lutando pela soberania da Amazônia, pela preservação da Amazônia, mas agora em outro ambiente, mas eu levo essa região e essa gente no meu coração”, afirmou.