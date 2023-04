Passagem de comando e condecorações marcam os 375 anos do Exército Brasileiro

Na semana comemorativa aos 375 anos do Exército Brasileiro, o Comando Militar do Norte (CMN) realiza uma extensa programação para celebrar a data. Em Belém, o 19 de abril, Dia do Exército, será marcado por uma cerimônia no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2ºBIS), às 9h30.

Na ocasião, personalidades civis e militares serão agraciadas com as medalhas do Exército Brasileiro, do Serviço Amazônico, Medalha Pacificador e Ordem do Mérito Militar.

VEJA MAIS

Passagem de comando

Na quinta-feira, dia 20, será realizada também no 2º BIS a solenidade de Passagem do Cargo de Comandante Militar do Norte. Após oito meses à frente do CMN, o General de Exército Costa Neves segue para o Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus. Quem assume a função é o General de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro.

O General Guilherme já comandou a 10ª Região Militar (10ª RM) com jurisdição no Ceará e Piauí; foi comandante de Aviação do Exército, em Taubaté (SP); 1º subchefe do Estado-Maior do Exército, em Brasília (DF); e chefe do Estado Maior do Comando Militar do Sudeste.

A semana comemorativa teve início com uma apresentação da Banda do Exército no Shopping Grão Pará, no último domingo (16). Nesta segunda-feira (17), uma celebração interreligiosa em Ação de Graças pelo Dia do Exército foi realizada no Quartel-General Integrado (QGI), em Belém.