Militares da 23ª Brigada de Infantaria de Selva estão prestando apoio às famílias vítimas das cheias dos rios Tocantins e Itacaiúnas, em Marabá, desde a última terça-feira (21), dentro da Operação Enchente. Até o momento, foram realizadas 15 remoções de famílias atingidas pelas cheias, sendo empregados 22 militares, três viaturas com capacidade para carga útil de cinco toneladas e uma Embarcação Patrulha de Grupo (EPG).

A iniciativa do Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Norte (CMN), em apoio à Defesa Civil veio logo após a prefeitura municipal declarar, por meio do Decreto nº 381/2023, situação de emergência, em virtude d​​as áreas atingidas por enchentes.

Exército Brasileiro em Marabá Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro Divulgação/ Exército Brasileiro

Segundo o parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compedec) de Marabá, o nível do rio Tocantins ficou em 10,94 metros e o rio Itacaiúnas em 13, 26 metros, acima dos níveis considerados normais.

As ações de auxílio aos atingidos pelas cheias estão sendo desenvolvidas por militares do 1° Grupamento de Artilharia de Campanha de Selva e da Companhia de Comando da 23ª Brigada. Os trabalhos auxiliam, principalmente, na remoção de desabrigados e desalojados pela enchente, além da retirada de móveis, entre outros bens, dos locais com situação crítica.