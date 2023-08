Dia do Soldado: Comando Militar do Norte promove exposição e entrega de medalhas em Belém

O Exército Brasileiro celebra na próxima sexta-feira (25) o Dia do Soldado. Em Belém, o Comando Militar do Norte (CMN) promove uma semana de atividades alusiva à data. A programação inicia nesta terça-feira (22), com palestras que serão ministradas por militares em escolas públicas e privadas da capital paraense. Recém egressos das escolas de formação, os militares levarão aos alunos dos ensino fundamental e médio o tema “O Exército Brasileiro e as formas de acessar a carreira militar no Exército”.

A troca de experiências com a comunidade escolar segue até a próxima quinta-feira (24). O objetivo é fomentar nos estudantes o estímulo ao civismo e ao patriotismo, entre outros valores militares. Além disso, reforça a integração da Organização Militar com as escolas escolhidas. Algumas delas estão, inclusive, localizadas no entorno da área militar.

Já no Dia do Soldado, 25 de agosto, uma cerimônia militar será realizada no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) em celebração à data. A programação iniciará às 9h. Na ocasião, autoridades civis e militares serão condecoradas, por merecimento e em reconhecimento aos serviços relevantes à sociedade paraense e aos serviços prestados ao Exército Brasileiro.

Para encerrar a Semana do Soldado, o CMN promove uma exposição nos dias 26 e 27 de agosto, que ocorrerá no Shopping Bosque Grão Pará, em Belém. O público terá a oportunidade ver de perto artigos militares, viaturas operacionais e equipamentos utilizados no dia a dia do soldado da Amazônia.

Uma aeronave do Destacamento de Aviação do Exército no CMN (Dst Av Ex/CMN) também estará exposta no local, sendo uma atração à parte ao pousar no shopping. O evento contará, ainda, com a exposição de carros antigos e da equipe Feras do Asfalto. A programação encerrará às 18h com uma apresentação da Banda de Música do CMN.

Dia do Soldado

A data escolhida para celebrar o Dia do Soldado – 25 de agosto – é em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Nascido em 25 de agosto de 1803, foi um dos principais militares do país, sendo considerado patrono do Exército Brasileiro por meio do Decreto n° 51.429.

Serviço

Semana do Soldado em Belém

Palestras em escolas: de 22 a 24/8

Cerimônia e entrega de medalhas: 25/8, às 8h30, no 2º BIS, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza

Exposição de artigos militares: 26 e 27/8, das 10h às 22h, no Shopping Bosque Grão Pará