Comando Militar do Norte (CMN) comemora 10 anos com visita do comandante do Exército

O comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, participou na noite desta terça-feira (11) de solenidade militar em comemoração aos dez anos do Comando Militar do Norte (CMN) realizada no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), localizado na avenida Almirante Barroso. As tropas enfileiradas desfilaram aos comandantes do Exército, general Tomás Miguel, do CMN, general Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, antigos comandantes do CMN e várias autoridades presentes.

O general Tomás Miguel destacou a recepção da tropa do CMN. “Tem uma coisa aqui que é diferente no Estado do Pará. Essa é a segunda vez que venho como comandante do exército no Comando Militar do Norte, no 2º BIS. Essa chuva que vem abençoar a nossa formatura, ela bate no chão quente, e evapora rápido, mas a nossa tropa é muito mais calorosa que a chuva. A nossa tropa tem o coração ardendo de valores. A tropa que está aqui em forma, os meninos do Colégio Militar, e o povo paraense fazem qualquer chuva evaporar muito rápido”, comparou o general Tomás Miguel.

VEJA MAIS

O comandante enfatizou também a importância dos 10 anos do Comando Militar do Norte por continuar com a história daqueles que desbravaram a Amazônia e ainda a centralidade da região para o futuro com a COP 30. “Uma terra que foi conquistada no passado e é tão importante para o futuro do Brasil e do mundo. Aqui vai haver a COP 30, os olhos do mundo vão estar aqui nesse ano, aqui se homenageia a tropa paraense, a tropa ribeirinha. O soldado que protege a selva e protege os indígenas e o meio ambiente”, afirmou.

Aproximadamente 300 soldados participaram da formação que perfilou em frente aos comandantes. O comandante do CMN, general Guilherme, declarou que os dez anos de história do CMN são frutos do trabalho dos antigos comandantes e dos desbravadores da região. “O Comando Militar do Norte completou no dia 26 de junho, sábado passado, dez anos de sua criação. Percorrer essa trajetória de sucesso no curto espaço de tempo que disponho é tarefa desafiadora, apurada memória e intenso exercício da habilidade de ser conciso sem prejudicar o conteúdo que precisa ser dito. De construção de grandes feitos e obras, o processo de edificação tem um componente imaterial de muito peso, o legado daqueles que desvendaram caminhos até então desconhecidos e que agora estamos trilhando”, declarou.

Agenda

O comandante do Exército do Brasil, general Tomás, continuará com um trabalho de visitas aos espaços do CMN em outros municípios e Estados do Norte. Ele irá à Guarnição de Macapá nesta quarta-feira, dia 12 de julho, e conhecerá as principais ações de preparo e emprego da 22ª Brigada de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl), com destaque especial para as instalações da Companhia Especial de Fronteira (CEF), em Clevelândia do Norte, distrito do município de Oiapoque.

A localidade se prepara para sediar, em novembro, parte da Operação CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise), um exercício combinado com o Exército dos Estados Unidos da América (EUA).

Depois o general Tomás voltará ao Pará na próxima quinta-feira (13), para ir em Marabá, conhecer as condições de preparo da tropa da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl).