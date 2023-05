Programa Conheça Seu Exército levou estudantes e jornalistas para 'selva' e promoveu desafios reais

O Comando Militar do Norte (CMN) realizou entre os dias 15 a 19 de maio, em Belém, a segunda edição do Programa Conheça o Seu Exército 2023, destinado aos jornalistas e estudantes de comunicação social. Foram desenvolvidas atividades práticas e palestras com as Organizações Militares da guarnição que estão presentes na cidade. O evento teve a presença ilustre do Comandante Militar do Norte, Gen Ex Guilherme.

Durante cinco dias, os 35 participantes inscritos foram apresentados aos desafios do cotidiano militar e conheceram os bastidores do trabalho do Soldado do Exército Brasilerio na Amazônia Oriental.

VEJA MAIS

O Espaço Cultural Capitão Mor Pedro Teixeira, o Memorial Pracinhas da Amazônia, 8º Depósito de Suprimento (8º D Sup), Parque Regional de Manutenção (Pq R Mnt/8) e a 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª PE) foram alguns dos vários espaços visitados ao longo da semana, que a cada dia contava com uma programação diferente. Além de mostrar a ação com cães de guerra, a escolta de autoridades e o controle feito pela tropa de choque.

Na última quinta-feira (18), penúltimo dia de atividade, os comunicólogos conheceram o Colégio Militar de Belém e passearam pelos laboratórios de matemática, física, biologia e robótica. Eles também conheceram o 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Na oficina prática, os jornalistas e estudantes foram levados para uma experiência realista de sobrevivência na selva, onde apresentaram como obter frutas para a sobrevivência, instruções de como conseguir fazer fogo, arranjar água em vegetais e capturar uma cobra.

A estudante do 5º semestre de jornalismo, Amanda Martins, elencou como a vivência na selva um dos seus dias favoritos do programa. Ela contou que conheceu o projeto por meio da coordenação do curso da instituição onde estuda.

“Eu fiquei muito interessada porque é algo diferente do que estamos acostumados a viver. Desde que divulgaram o roteiro [do que íamos fazer], foi o dia que fiquei mais ansiosa para viver e saber como conseguiria sobreviver na selva. Foi muito incrível a experiência e eles deram dicas essenciais”, afirmou a acadêmica.

O encerramento foi marcado pela visita do Destacamento de Aviação do Exército (DstAvEx), na manhã desta sexta-feira (19). Em seguida, o chefe do Estado-Maior do CMN, Gen Bda Wellington, se reuniu com os participantes e agradeceu a “jornada proveitosa” de conhecimento que todos tiveram.

“Espero que tenham aproveitado para conhecer um pouco mais desse nosso Exército, que as senhoras e senhores saiam daqui podendo ser difusores do que fazem esses homens e essas mulheres aqui no dia-a-dia, nesses diversos quartéis. Espero que tenham gostado e passem a fazer parte dessa família que nós chamamos de verde ólivia", disse no discurso.