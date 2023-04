Grupo Liberal é homenageado, nesta quarta-feira (19), durante Dia do Exército, em Belém

Como parte da programação do Dia do Exército, celebrado nesta quarta-feira (19), o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, foi agraciado com a “Medalha do Exército Brasileiro”.

Na ocasião, outras personalidades civis e militares também foram condecoradas por merecimento e em reconhecimento aos serviços relevantes à sociedade paraense e aos serviços prestados ao Exército Brasileiro e receberam as seguintes medalhas: Ordem do Mérito Militar (OMM), Exército Brasileiro (MEB), Serviço Amazônico (MSA) e Medalha Pacificador.

Ronaldo foi representado pelo diretor financeiro do Grupo Liberal, Alan Vale, que conversou com o comandante do Comando Militar do Norte, general de Exército, Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, a quem agradeceu pela honraria. A solenidade ocorreu no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), na avenida Almirante Barroso, no bairro Souza.

Essa cerimônia foi a última do general de Exército, Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves no cargo de comandante militar do Norte. Após oito meses à frente do CMN, o oficial-general segue para o Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus.

Nesta quinta-feira (20), o CMN passará a ser comandado pelo general de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, que já comandou a 10ª Região Militar (10ª RM) com jurisdição no Ceará e Piauí e a Aviação do Exército, em Taubaté, São Paulo. Também já foi 1º subchefe do Estado-Maior do Exército, em Brasília, e chefe do Estado Maior do Comando Militar do Sudeste (CMS).

Dia do Exército celebra a épica Batalha de Guararapes

A semana comemorativa em alusão aos 375 anos do Exército Brasileiro começou com uma apresentação da Banda no Shopping Bosque Grão-Pará, no domingo. Na segunda-feira, uma celebração inter-religiosa em Ação de Graças pelo Dia do Exército foi realizada no Quartel-General Integrado (QGI), em Belém.

O Dia do Exército, uma das datas mais importantes da Força Terrestre, celebra a épica Batalha de Guararapes, na qual brasileiros, brancos, negros e índios se uniram para expulsar, de Recife, o invasor holandês e criaram as bases de um Exército genuinamente brasileiro.

Exército se confunde com a própria nação brasileira, diz general

Em entrevista à imprensa, o general Costa Neves comentou que essa foi a última formatura dele à frente do CMN. “Para mim, é um grande orgulho estar servindo na Amazônia, servindo no Pará e comandando o Comando Militar do Norte, que engloba os estados do Pará, Amapá e Maranhão”, disse.

Também afirmou que, nesta quarta-feira, comemora-se 375 anos da instituição Exército Brasileiro. “Essa instituição sempre está ao lado da população, sempre com o apronto operacional em dia para a defesa da nossa nação. E, ao mesmo tempo, estamos sempre com o braço forte e a mão amiga estendida para a proteção da nossa sociedade”, disse.

“Portanto, hoje o Exército está em festa ao comemorar mais um ano de existência, mais um ano de dedicação integral à nossa nação”, afirmou. O general também disse que a ordem do dia do comandante do Exército, que ele leu durante a cerimônia, ressalta o papel que o Exército Brasileiro exerceu ao longo de toda a história da nação brasileira.

“E o Exército brasileiro sempre esteve compromissado com a sua nação, com a sua população, com a democracia e com a defesa da nossa pátria”, disse. Portanto, afirmou, o “Exército se confunde com a própria nação brasileira. E nós nos orgulhamos muito de estarmos sempre prontos para defender a nossa nação”.