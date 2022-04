Cerimônia do Dia do Exército condecora 20 autoridades civis e militares, em Belém

Vinte autoridades civis e militares serão condecoradas pelo Comando Militar do Norte (CMN, pelo Dia do Exército, nesta terça-feira (19), em Belém. O evento será às 9h30, na Praça da Bandeira, e entregará aos agraciados, por merecimento e em reconhecimento a serviços relevantes à sociedade e ao Exército Brasileiro, as medalhas da Ordem do Mérito Militar (OMM), Exército Brasileiro (MEB) e Serviço Amazônico (MSA).

O Dia do Exército é uma das datas mais importantes do calendário cívico-militar da Força, e, entre outros momentos, a solenidade desta terça-feira, será marcada ao final pelo desfile da tropa das Guarnições de Belém em continência ao comandante militar do Norte, general de Exército, João Chalella Júnior.

A tradicional solenidade retorna presencial após dois anos sem a celebração da data por causa da pandemia de Covid-19. Entre as 15 organizações militares que participarão da formatura em frente ao Quartel General Integrada (QGI), no bairro da Campina, estarão o 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS); a 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE) e o Colégio Militar de Belém (CMBel).



De acordo com o Comando Militar do Norte, o Dia do Exército é celebrado em memória à Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, em Pernambuco. A batalha marca as principais ações bélicas ocorridas no Nordeste brasileiro contra a presença dos holandeses na região.



As Medalhas

- Medalhas Exército Brasileiro (MEB) - Destina-se a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.



- Medalha da Ordem do Mérito Militar (OMM) - Tem por finalidade premiar os militares do Exército que tenham prestado notáveis serviços ao País ou tenham se distinguido no exercício da profissão; premiar os militares da Marinha e da Aeronáutica, membros das Forças Auxiliares, civis e estrangeiros, que tenham prestado relevantes serviços do Exército Brasileiro. É a mais elevada distinção honorífica do EB. Por isso, a data de 19 de Abril é considerada como data oficial para a entrega da condecoração.



- Medalha Serviço Amazônico (MSA) - Concedida para premiar os militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica que, por dedicação, abnegação e capacidade profissional, hajam prestado relevantes serviços em organizações militares do Exército na área Amazônica.