Sessão solene comemora o Dia do Exército e o Bicentenário da Independência do Brasil na Alepa

Uma sessão solene realizada na manhã desta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), comemorou o Dia do Exército Brasileiro. Com a homenagem, o Poder Legislativo buscou reconhecer a importância da força terrestre no país, que completou 374 anos no dia 19 de abril de 2022, data marcada pela Batalha de Guararapes, primeira luta do povo brasileiro contra a dominação holandesa em 1648. O momento também é reconhecido como o estabelecimento do Exército Brasileiro.

“É um privilégio estar aqui e ouvir esse reconhecimento. O Exército sempre esteve presente nos momentos importantes do país e isso é importante para que a gente possa continuar cumprindo nossa missão”, afirmou o Comandante Militar do Norte, General de Exército João Chalella Júnior, agradecendo ao proponente da sessão, deputado Raimundo Santos (PSD) e ao presidente da Casa, deputado Francisco Melo (Chicão).

Em seu pronunciamento, ele destacou ainda que o Comando Militar do Norte (CMN), que neste mês completa nove anos de criação, está expandindo suas ações nos estados do Pará, Maranhão e Amapá e se prepara para inaugurar, em breve, um Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica e um Destacamento de Aviação. Sediado em Belém, o CMN responde pelos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Norte do Estado do Tocantins. Ao todo 11 mil militares compõem a corporação, sendo 8.500 no Pará.

A sessão também foi realizada em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, que será celebrado no dia 7 de setembro deste ano. Para o Legislativo, a Independência deve ser comemorado pela maior conquista para a fixação e reconhecimento da identidade de brasileiros, oriundos de um complexo conjunto de eventos que derivaram no surgimento de uma nação com domínio próprio, representatividade e poder. A solenidade ocorreu no Auditório João Batista e reuniu diversas autoridades civis e militares.

“O Exército se manifesta com propriedade desde a Independência do Brasil. O Estado Federal não existiria se não fosse o papel das forças armadas. A soberania é o primeiro fundamento do Estado que é assegurado pelo exército e pelas forças que atuam em conjunto, a Marinha do Brasil e a força aérea brasileira", disse Raimundo Santos, observando ainda que, durante a pandemia, o Exército Brasileiro ajudou as comunidades mais distantes de diversas localidades.