Jovens que completam 18 anos em 2022 têm até o dia 30 de junho para se alistar

Segue até o até o dia 30 de junho o prazo para alistamento militar, destinado, obrigatoriamente, a homens que completam 18 anos em 2022. O processo pode ser feito por meio do site do Exército Brasileiro, aplicativo do órgão ou até a Junta de Serviço Militar mais próxima. Em Belém, o alistamento pode ser feito em pontos dos bairros do Comércio, Campina, Bengui, Curió-Utinga e no distrito de Mosqueiro. No Brasil, o Serviço Militar tem a sua obrigatoriedade determinada a partir da Lei nº 4.375/64.

Veja onde realizar os alistamentos presenciais

- Espaço das Palmeiras I: Rua Ó de Almeida, canto com a rua 1 de Março (subsolo), no bairro do Comércio

- Espaço das Palmeiras II: Rua Ó de Almeida, canto com a rua 1º de Março 565 (subsolo), no bairro da Campina

- Parque Shopping: Avenida Augusto Montenegro, bairro do Bengui

- Centro de Excelência do Serviço Militar: Rua do Utinga, número 300 (entrada pela Avenida Almirante Barroso em frente do Tribunal de Justiça), bairro do Curió-Utinga

- Mosqueiro: Avenida 15 de Novembro, número 664, na Agência Distrital de Mosqueiro

Garantia de cumprimento das obrigações militares

O alistamento militar garante não somente a atuação como oficial ativo nas Forças Armadas, mas que o cidadão cumpra as obrigações com o serviço miilitar e fique resguardado de qualquer pendência.

Caso perca o prazo, os jovens devem comparecer à Junta de Serviço Militar para regularizar sua situação. Para brasileiros residentes no exterior, o processo deve ser feito por meio das repartições consulares ou das Embaixadas do Brasil.

O processo de alistamento até a incorporação

As fases do Serviço Militar estão divididas em quatro etapas até a incorporação dos jovens a uma das Forças Armadas, sendo elas: Exército, Marinha ou Aeronáutica. Após o alistamento, durante o período de agosto a novembro, todos os convocados passarão por uma seleção geral para realização de exames médicos, teste de aptidão e entrevistas.

Já na terceira etapa, todos os aprovados na fase anterior serão designadas para a devida organização militar, onde serão direcionadas para uma seleção complementar a fim de analisar a aptidão dos convocados e, por fim, determinar a organização militar em que o alistado prestará serviço.

Para este ano, a 8ª Região Militar do Norte (8RM) tem a expectativa de realizar o alistamento de 120 mil jovens no Pará.

Serviço

Alistamento Militar

Prazo: até o dia 30 de junho

Site: alistamento.eb.mil.br

Aplicativo: Exército Brasileiro (disponível para Android e iOS)

Locais para alistamento presencial: Espaço das Palmeiras I, Espaço das Palmeiras II, Parque Shopping, Centro de Excelência do Serviço Militar e em Mosqueiro, na Agência Distrital

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)