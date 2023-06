Sessão Especial na Alepa celebra Dia do Exército e os dez anos do Comando Militar do Norte

O Comando Militar do Norte (CMN) completou 10 anos, nesta segunda-feira (26), e foi homenageado com uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A solenidade, no Auditório João Batista, comemorou também o Dia do Exército Brasileiro, que completou 375 anos em 2023. As comemorações seguem nesta terça-feira (27), com um concerto no Theatro da Paz, às 19h30.

A Sessão foi requerida pelo deputado estadual Fábio Figueiras, líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alepa. Em discurso, Fábio destacou a realização da sessão em reconhecimento à importância do Exército Brasileiro para a Pátria e ressaltou o papel do CMN na proteção da Amazônia Oriental, num cenário em que o estado do Pará se prepara para sediar as discussões da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

“Esse é um momento muito importante que estamos vivendo na Amazônia, discutindo a preservação da biodiversidade. E não tem como falar em defesa, sem falar em Exército. A gente faz esse evento alusivo não só em comemoração ao CMN, mas para chamar atenção do mundo inteiro dos investimentos que a gente precisa fazer nas nossas Forças Armadas e da importância de se investir aqui no norte, na proteção e defesa das nossas riquezas nacionais”, afirmou Fábio Figueiras.

Ele também enalteceu a importância da Força Terrestre do Brasil, cuja data oficial comemorativa transcorre em 19 de abril. A história marcante do surgimento da Força Terrestre no país também foi destacada pelo Comandante Militar do Norte, General Ex Guilherme, que frisou ainda as ações humanitárias desenvolvidas pelo Exército no norte do país.

“O CMN é o comando militar mais recente do nosso Exército e tem prestado inúmeros serviços à coletividade e aos estados que compõem a nossa região. É uma alegria estar aqui, mantendo esse compromisso de integrar junto com a sociedade local, produtor desenvolvimento e o bem-estar na nossa nação”, finalizou o comandante.

A programação de dez anos segue com concerto no Theatro da Paz

As comemorações pelos dez anos do Comando Militar do Norte (CMN) seguem nesta terça-feira (27), com concerto da Banda de Música do CMN, no Theatro da Paz, às 19h30. A noite de comemorações terá ainda as participações especiais do cantor paraense Pinduca e do músico Salomão Habib. Ambos têm uma trajetória ligada às tradições militares.

A apresentação da Banda de Música do CMN promete um repertório eclético que inclui obras como "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso, canções de Alceu Valença e Zé Ramalho, além de músicas paraenses. Sucessos internacionais como "Bohemian Rhapsody", da banda Queen também estão no setlist da Banda de Música do CMN.

Composta por 50 integrantes, a Banda também se destaca pela versatilidade dos músicos militares que, além de desempenhar funções nos quartéis, tem uma vida dedicada a instrumentos, ensaios, entre outras nuances do cenário musical.

O concerto é uma realização do Comando Militar do Norte (CMN) com apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e patrocínio da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Fundo Habitacional do Exército (FHE/POUPEX), Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Clínica Oncológica, Terraplena Ltda e Shopping Bosque Grão Pará.

Agende-se

Concerto em homenagem aos dez anos do Comando Militar do Norte (CMN)

Data: Terça-feira, 27 de junho

Hora: 19h30

Local: Theatro da Paz (Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina)