Passeio ciclístico homenageia Comando Militar do Norte e reúne centenas de participantes em Belém

Cerca de 200 ciclistas participaram, na manhã deste sábado (24), do Passeio Ciclístico Pedro Teixeira, evento realizado pela Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar (B Adm Ap/8ª RM), em homenagem aos dez anos do Comando Militar do Norte (CMN), celebrado na próxima segunda-feira (26). A concentração foi na Praça da Bandeira, em frente ao Quartel-General Integrado, em Belém.

Os ciclistas saíram por volta das 8h e percorreram um trajeto de aproximadamente 7km, pelos bairros da Cidade Velha, Campina, Batista Campos e Comércio. Além da prática desportiva, o evento também arrecadou cerca de 300 quilos de alimentos, que serão doados ao Lar Calabriano.

O Comandante Militar do Norte, Gen Ex Guilherme, acompanhou a largada. Para ele, o passeio ciclístico é uma oportunidade ímpar de interação com a sociedade. "Essa é mais uma das programações dos dez anos do CMN. É uma satisfação estar aqui, fazer essa integração com a sociedade paraense e, principalmente, desenvolver uma atividade desportiva para a juventude e também para o pessoal com mais experiência”, afirmou o Gen.

O 2º Sgt Rômulo foi acompanhado do filho Victor, de 6 anos. O pequeno ganhou a bike de presente e estava devidamente caracterizado com a camisa do Pedal Selva Amazônia. “É de grande valia essa programação ao lado da família. Meu filho sempre me acompanha no quartel, tem a farda dele, estava ansioso, demorou para dormir e já acordou pensando nisso”, destacou o militar.

“Estou representando não só o açaí, mas a pessoa que bate o açaí", diz participante (Divulgação / CMN)

Na chegada, um ciclista chamou a atenção. Era o servidor público Clelton Brabo, que estava caracterizado de batedor de açaí, uma homenagem aos trabalhadores. “Estou representando não só o açaí, mas a pessoa que bate o açaí, maioria da população que é empreendedora e tem o fruto como fonte de renda. É para mostrar que a pessoa é capaz e para sair do sedentarismo”, destacou.