Magistrada do TJPA recebe homenagens do Comando Militar do Norte

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Rosileide Maria da Costa Cunha, recebeu, na última sexta-feira (25), o diploma e a medalha de “Colaboradora Emérita do Exército Brasileiro”. A cerimônia foi realizada na sede do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), no bairro do Souza, em Belém. A honraria foi entregue pelo Comandante Militar do Norte e general de Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro.

Ainda em continuidade às celebrações alusivas ao “Dia do Soldado”, comemorado na última sexta-feira (26), o Comando Militar do Norte (CMN) condecorou importantes autoridades civis e militares. As homenagens levaram em consideração o critério de merecimento e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade paraense e ao Exército Brasileiro.

De acordo com o CMN, são condições essenciais para a indicação à honraria: possuir elevado conceito na classe e na comunidade a que pertence; além de haver praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

As homenagens reconhecem os relevantes serviços prestados à sociedade paraense e ao Exército Brasileiro (Divulgação)

Dia do Soldado

A data escolhida para celebrar o Dia do Soldado homenageia Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Pacificador, diplomata e político, nasceu em 25 de agosto de 1803 e tornou-se um dos principais militares do país, sendo considerado patrono do Exército Brasileiro por meio do Decreto n° 51.429.

No encerramento da Semana do Soldado, nos dias 26 e 27 de agosto, em Belém, o CMN promoveu uma exposição de artigos militares, viaturas operacionais e equipamentos usados pelos militares na Amazônia.