Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

Aila Beatriz Inete
fonte

Deiveson Figueiredo engata três vitórias em três lutas no peso-galo. (@ufc)

Ex-campeão da categoria dos moscas (até 57 kg) do UFC e um dos grandes destaques da organização nos últimos anos, o paraense Deiveson Figueiredo completará 14 anos como atleta profissional de MMA em fevereiro deste ano. A “comemoração” será neste sábado (24), no UFC 324, contra o russo Umar Nurmagomedov. Em entrevista antes do combate, o lutador, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, contou que, quando começou a lutar, não imaginava que iria tão longe e que agora não pensa em parar.

“No início da minha carreira, eu pensei que, com 37 ou 38 anos, eu estaria parando de lutar. Mas, assim, eu sou de Soure, sou marajoara, fui criado na selva e me adaptei desde cedo ao perigo. E eu gosto disso [de lutar]. Hoje estou com 38 anos e não penso em parar. A cada dia, a cada mês, a única coisa que eu coloco na minha cabeça é que eu tenho que ser um atleta profissional de verdade, me alimentar bem, dormir bem e nunca parar de treinar, sempre estar na ativa”, declarou o lutador.

Nos 14 anos de carreira, Deiveson acumula 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Já foi campeão do peso-mosca do Ultimate e agora busca o segundo cinturão, desta vez na categoria dos galos (até 61 kg). Para tentar uma disputa pelo título, que atualmente pertence ao russo Petr Yan, o paraense terá que passar por Umar Nurmagomedov, primo do ex-campeão do UFC Khabib Nurmagomedov e segundo colocado do ranking da categoria.

VEJA MAIS 

image Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324

image Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC
Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston

image Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

O adversário de Deiveson é um dos atletas mais duros da organização e tem apenas uma derrota na carreira - para o ex-campeão Merab Dvalishvili. Ao todo, são 19 triunfos no cartel. O último deles foi contra o nono colocado da categoria, Mario Bautista.

Mesmo assim, Daico disse estar empolgado para a luta, que será um grande desafio. Segundo ele, o combate deu um gás a mais na preparação.

“[Estou] estreando [o ano] com o pé direito. Para mim, pegar uma luta contra o número 2 do ranking me deixa muito feliz, me deixou bem animado para fazer um camp feliz”, destacou o paraense, que afirmou que o grappling do russo não será um problema.

“Lutar contra um cara que gosta do grappling, gosta de colocar para baixo. Eu venho fazendo um trabalho em cima disso desde que mudei de categoria, eu venho sendo um grappler. Certamente vai ser um encontro de grapplings”, analisou.

Apesar de estar confiante no jogo de chão, Deiveson destacou que o seu poder de nocaute pode e deve ser o diferencial para, no final, sair com o braço erguido.

“Mas o que ressalta é que eu sou um striker verdadeiro e eu fiz um trabalho para não deixar ele amarrar a luta, que é o trabalho que ele gosta de fazer. E eu estou preparado para o jogo dele”, completou o ex-campeão.

Vindo de uma vitória no Ultimate e sendo o sexto colocado do ranking da categoria, o paraense não é apontado como favorito para o combate. As casas de apostas o colocam como o grande azarão da noite. O status não incomoda Deiveson, que disse ter transformado isso em motivação para levar ao octógono.

“Eu não tenho como desrespeito [o fato de me colocarem como azarão]”, afirmou Daico. “Mas sim como um incentivo para entrar lá e quebrar a banca mais uma vez”, finalizou o lutador.

O UFC 324 terá como luta principal a disputa do cinturão interino no peso-leve, entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett. As lutas começam no card preliminar, às 19h, e o card principal tem início às 23h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mma

ufc
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

MMA Sport Club

Deiveson Figueiredo encara o fenômeno Umar Nurmagomedov no UFC 324

23.01.26 12h25

MAIS ESPORTES

Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá

Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas

21.01.26 16h05

FUTEBOL

Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá

18.01.26 7h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

MEMÓRIA

Conheça a história da vida do artilheiro de todos os tempos do Paysandu

Papão pena pela falta de gols, mas já teve vários grande artilheiros

07.10.18 10h06

DEU LEÃO

Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão

Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo

24.01.26 18h13

FUTEBOL

Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão

O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores

23.01.26 16h24

MAIS UM!

Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada

Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias

24.01.26 20h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda