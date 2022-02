De férias em Soure, paraense Deiveson Figueiredo revela gosto pelo brega: ‘Dancei muito’

De férias após reconquistar o cinturão do peso-mosca do UFC, o paraense Deiveson Figueiredo viralizou nas redes sociais, na última semana, com um vídeo dançando brega. Nas imagens, o lutador, natural de Soure, no Marajó, mostra todo o seu gingado, o que surpreendeu os fãs e fez sucesso entre os internautas. Agora, foi a vez de aparecer junto a um grupo de carimbó da Ilha do Marajó.

Em entrevista exclusiva à equipe de OLiberal.com, Daico revelou que sempre gostou de dançar e que fazia parte de um grupo que atuava nas festas da região. “Quando morava em Soure, dancei muito em grupos, era considerado como um fã clube. De segunda à sexta-feira ensaiávamos para dançar nas festas. Na época estava muito na moda Gaby Amarantos, Nelsinho Rodrigues, Banda AR-15 e outros”, lembra Deivesson.

O paraense afirmou que o tecnobrega, que possui o ritmo mais acelerado, é o seu favorito. Segundo Deiveson, ele sempre ia a festas de aparelhagem, no entanto, quando decidiu seguir no MMA profissionalmente, deixou de frequentar. Relembre o vídeo em que o atleta dança brega e que viralizou nas redes sociais.

“Eu ia constantemente em festas, mas depois que me mudei para Belém e passei a levar esse ritmo profissional de MMA, então nunca mais fui. Agora, reconquistado o cinturão, eu tive o prazer de ir em uma em Belém e aqui em Soure. Foi top demais poder voltar e curtir nosso brega”, relatou o lutador.

Lutador está curtindo as férias com a familia e amigos (Felipe Biano)

Deiveson está aproveitando esse momento de descanso na cidade natal para se divertir com amigos, fazer passeios e programas que não fazia por conta dos treinamentos e lutas no UFC.

“Eu estou fazendo coisas que desde que iniciei a minha carreira como atleta deixei de fazer. Vou fazer um mês de férias e estou curtindo a praia, trouxe alguns amigos e para mim é barriga cheia e felicidade o tempo todo. Depois eu volto para Belém, vou para São Paulo e Rio de Janeiro, onde já serão umas férias mais profissionais, vou participar um pouco da mídia e voltar a treinar ”, finalizou o lutador.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)