Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira

Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro

O Liberal
fonte

500 vagas serão disponibilizadas nesta edição (Ary Souza / O Liberal)

A aguardada Corridinha do Círio já tem data marcada para ocorrer. A prova será realizada no sábado, dia 25 de outubro - mesmo dia da prova de 5 km da Corrida do Círio. Além disso, a prova terá um novo local de disputa. Neste ano, a competição sai do estádio Mangueirão para ser disputada no Portal da Amazônia, a partir das 8h. 

Para esta edição, serão disponibilizadas 500 vagas para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. As inscrições começam no próximo dia 22 de setembro e vão até 14 de outubro ou até acabarem as vagas.

Outra novidade é a forma de medir os tempos. Em 2025, a organização irá usar um chip eletrônico que promete maior precisão nos resultados. Além disso, haverá monitoramento da Federação Paraense de Atletismo.

VEJA MAIS 

image Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio
A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio

image Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição
Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

image Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes
Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 

Cada faixa etária terá um percurso diferente. Por exemplo: crianças de 5 a 6 anos disputam a prova dos 100 metros, enquanto adolescentes de 11 a 12 anos competem nos 300 m.

Os três melhores tempos de cada categoria, masculina e feminina, sobem ao pódio e recebem o troféu especial da edição.

A Corridinha do Círio já existe há 16 anos. A prova se tornou uma tradição na capital paraense, é realizada paralelamente à Corrida do Círio e reúne milhares de pessoas anualmente.

Categorias da Corridinha do Círio 2025

  • 5 e 6 anos: 100 metros
  • 7 e 8 anos: 150 metros
  • 9 e 10 anos: 200 metros
  • 11 e 12 anos: 300 metros
  • 13 e 14 anos: 400 metros
  • De 15 a 17 anos (supercorridinha): 1.000 metros
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

corridinha do círio

mais esportes

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

MMA Sport Club

Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal

19.09.25 14h19

Mais esportes

Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira

Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro

19.09.25 12h31

MMA Sport Club

Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título

16.09.25 12h12

MMA

Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela'

Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez

16.09.25 9h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão

Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão

19.09.25 9h02

Futebol

Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar'

Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis.

19.09.25 11h35

ESPORTES

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

19.09.25 8h12

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

19.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda