Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira

A aguardada Corridinha do Círio já tem data marcada para ocorrer. A prova será realizada no sábado, dia 25 de outubro - mesmo dia da prova de 5 km da Corrida do Círio. Além disso, a prova terá um novo local de disputa. Neste ano, a competição sai do estádio Mangueirão para ser disputada no Portal da Amazônia, a partir das 8h.

Para esta edição, serão disponibilizadas 500 vagas para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. As inscrições começam no próximo dia 22 de setembro e vão até 14 de outubro ou até acabarem as vagas.

Outra novidade é a forma de medir os tempos. Em 2025, a organização irá usar um chip eletrônico que promete maior precisão nos resultados. Além disso, haverá monitoramento da Federação Paraense de Atletismo.

Cada faixa etária terá um percurso diferente. Por exemplo: crianças de 5 a 6 anos disputam a prova dos 100 metros, enquanto adolescentes de 11 a 12 anos competem nos 300 m.

Os três melhores tempos de cada categoria, masculina e feminina, sobem ao pódio e recebem o troféu especial da edição.

A Corridinha do Círio já existe há 16 anos. A prova se tornou uma tradição na capital paraense, é realizada paralelamente à Corrida do Círio e reúne milhares de pessoas anualmente.

Categorias da Corridinha do Círio 2025

5 e 6 anos: 100 metros

7 e 8 anos: 150 metros

9 e 10 anos: 200 metros

11 e 12 anos: 300 metros

13 e 14 anos: 400 metros

De 15 a 17 anos (supercorridinha): 1.000 metros