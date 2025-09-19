Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro O Liberal 19.09.25 12h31 500 vagas serão disponibilizadas nesta edição (Ary Souza / O Liberal) A aguardada Corridinha do Círio já tem data marcada para ocorrer. A prova será realizada no sábado, dia 25 de outubro - mesmo dia da prova de 5 km da Corrida do Círio. Além disso, a prova terá um novo local de disputa. Neste ano, a competição sai do estádio Mangueirão para ser disputada no Portal da Amazônia, a partir das 8h. Para esta edição, serão disponibilizadas 500 vagas para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. As inscrições começam no próximo dia 22 de setembro e vão até 14 de outubro ou até acabarem as vagas. Outra novidade é a forma de medir os tempos. Em 2025, a organização irá usar um chip eletrônico que promete maior precisão nos resultados. Além disso, haverá monitoramento da Federação Paraense de Atletismo. VEJA MAIS Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. Cada faixa etária terá um percurso diferente. Por exemplo: crianças de 5 a 6 anos disputam a prova dos 100 metros, enquanto adolescentes de 11 a 12 anos competem nos 300 m. Os três melhores tempos de cada categoria, masculina e feminina, sobem ao pódio e recebem o troféu especial da edição. A Corridinha do Círio já existe há 16 anos. A prova se tornou uma tradição na capital paraense, é realizada paralelamente à Corrida do Círio e reúne milhares de pessoas anualmente. Categorias da Corridinha do Círio 2025 5 e 6 anos: 100 metros 7 e 8 anos: 150 metros 9 e 10 anos: 200 metros 11 e 12 anos: 300 metros 13 e 14 anos: 400 metros De 15 a 17 anos (supercorridinha): 1.000 metros Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corridinha do círio mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00