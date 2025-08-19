Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

A organização da 40ª edição da Corrida do Círio lançou os informes oficiais das provas de 5 km e 10 km deste ano. Com cores vibrantes, as peças fazem uma homenagem à Amazônia e à COP30, que será sediada em Belém, em novembro. Pela primeira vez, os dois percursos serão disputados em dias diferentes, o que possibilitará a participação em ambas as corridas.

Neste ano, as camisas serão em tons de verde-água, para a prova de 5 km, que será disputada no sábado, dia 25 de outubro, e rosa-fúcsia, para a corrida de 10 km, marcada para o domingo, 26 de outubro. Os modelos contêm um selo especial e representam a identidade e a força da região amazônica.

"A cada edição, buscamos transmitir a emoção de participar da Corrida do Círio. Este ano, com as cores e o selo especial, queremos levar para as ruas uma mensagem de união, alegria e cuidado com o planeta", explicou Nathalia Freitas, coordenadora do Evento.

As camisas fazem parte do kit que será entregue aos corredores inscritos.

Novo modelo

Reconhecida como a maior prova de rua da Amazônia, neste ano, na sua 40ª edição, o evento terá um formato inédito que promete marcar a história da competição. Batizado de Desafio da Corrida do Círio, o novo modelo convida os corredores a encarar dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado (25) e 10 km no domingo (26). Quem completar as duas provas receberá uma medalha especial.

Conforme a última parcial divulgada pela organização, mais de 3 mil atletas já confirmaram presença, mas a expectativa é chegar a mais de 7 mil inscritos até o fim do prazo, que vai até 14 de outubro — ou enquanto houver vagas.

Para garantir a participação, é preciso acessar o site oficial do evento, fazer o cadastro (ou login) e realizar a inscrição. Os valores variam de R$ 99 a R$ 129, dependendo do lote. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito.

"A Corrida do Círio já faz parte do calendário afetivo dos paraenses e seguimos incentivando a participação de todos. As inscrições ainda estão abertas e é uma oportunidade de viver esse momento único. Sem falar que, para a TV Liberal, é motivo de orgulho levar à sociedade projetos que unem lazer, esporte e celebração da nossa cultura", ressaltou Vinícius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal.

A programação mantém as largadas e chegadas das provas de 5 km e 10 km no Portal da Amazônia, em Belém.