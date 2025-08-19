Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes O Liberal 19.08.25 9h16 Neste ano, as provas serão disputadas em dias diferentes (Divulgação) A organização da 40ª edição da Corrida do Círio lançou os informes oficiais das provas de 5 km e 10 km deste ano. Com cores vibrantes, as peças fazem uma homenagem à Amazônia e à COP30, que será sediada em Belém, em novembro. Pela primeira vez, os dois percursos serão disputados em dias diferentes, o que possibilitará a participação em ambas as corridas. Neste ano, as camisas serão em tons de verde-água, para a prova de 5 km, que será disputada no sábado, dia 25 de outubro, e rosa-fúcsia, para a corrida de 10 km, marcada para o domingo, 26 de outubro. Os modelos contêm um selo especial e representam a identidade e a força da região amazônica. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"A cada edição, buscamos transmitir a emoção de participar da Corrida do Círio. Este ano, com as cores e o selo especial, queremos levar para as ruas uma mensagem de união, alegria e cuidado com o planeta", explicou Nathalia Freitas, coordenadora do Evento. As camisas fazem parte do kit que será entregue aos corredores inscritos. VEJA MAIS Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. Corrida do Círio 2025 terá desafio inédito com provas em dois dias; inscrições já estão abertas As inscrições para a edição histórica já estão abertas e vão até o dia 14 de outubro (ou enquanto houver vagas), exclusivamente pelo site da corrida. Corrida do Círio: atletas destacam superação, fé e símbolo esportivo Rosângela Muniz, vencedora da edição de 2022, e o personal trainer Kledson Almeida compartilham vivências e expectativas para a 40ª Corrida do Círio, que terá novo formato neste ano Novo modelo Reconhecida como a maior prova de rua da Amazônia, neste ano, na sua 40ª edição, o evento terá um formato inédito que promete marcar a história da competição. Batizado de Desafio da Corrida do Círio, o novo modelo convida os corredores a encarar dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado (25) e 10 km no domingo (26). Quem completar as duas provas receberá uma medalha especial. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Conforme a última parcial divulgada pela organização, mais de 3 mil atletas já confirmaram presença, mas a expectativa é chegar a mais de 7 mil inscritos até o fim do prazo, que vai até 14 de outubro — ou enquanto houver vagas. Para garantir a participação, é preciso acessar o site oficial do evento, fazer o cadastro (ou login) e realizar a inscrição. Os valores variam de R$ 99 a R$ 129, dependendo do lote. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. "A Corrida do Círio já faz parte do calendário afetivo dos paraenses e seguimos incentivando a participação de todos. As inscrições ainda estão abertas e é uma oportunidade de viver esse momento único. Sem falar que, para a TV Liberal, é motivo de orgulho levar à sociedade projetos que unem lazer, esporte e celebração da nossa cultura", ressaltou Vinícius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal. A programação mantém as largadas e chegadas das provas de 5 km e 10 km no Portal da Amazônia, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corrida do círio mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. 