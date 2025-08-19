Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

O Liberal
fonte

Neste ano, as provas serão disputadas em dias diferentes (Divulgação)

A organização da 40ª edição da Corrida do Círio lançou os informes oficiais das provas de 5 km e 10 km deste ano. Com cores vibrantes, as peças fazem uma homenagem à Amazônia e à COP30, que será sediada em Belém, em novembro. Pela primeira vez, os dois percursos serão disputados em dias diferentes, o que possibilitará a participação em ambas as corridas.

Neste ano, as camisas serão em tons de verde-água, para a prova de 5 km, que será disputada no sábado, dia 25 de outubro, e rosa-fúcsia, para a corrida de 10 km, marcada para o domingo, 26 de outubro. Os modelos contêm um selo especial e representam a identidade e a força da região amazônica.

"A cada edição, buscamos transmitir a emoção de participar da Corrida do Círio. Este ano, com as cores e o selo especial, queremos levar para as ruas uma mensagem de união, alegria e cuidado com o planeta", explicou Nathalia Freitas, coordenadora do Evento. 

As camisas fazem parte do kit que será entregue aos corredores inscritos.

VEJA MAIS 

image Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes
Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 

image Corrida do Círio 2025 terá desafio inédito com provas em dois dias; inscrições já estão abertas
As inscrições para a edição histórica já estão abertas e vão até o dia 14 de outubro (ou enquanto houver vagas), exclusivamente pelo site da corrida.

image Corrida do Círio: atletas destacam superação, fé e símbolo esportivo
Rosângela Muniz, vencedora da edição de 2022, e o personal trainer Kledson Almeida compartilham vivências e expectativas para a 40ª Corrida do Círio, que terá novo formato neste ano

Novo modelo

Reconhecida como a maior prova de rua da Amazônia, neste ano, na sua 40ª edição, o evento terá um formato inédito que promete marcar a história da competição. Batizado de Desafio da Corrida do Círio, o novo modelo convida os corredores a encarar dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado (25) e 10 km no domingo (26). Quem completar as duas provas receberá uma medalha especial.

Conforme a última parcial divulgada pela organização, mais de 3 mil atletas já confirmaram presença, mas a expectativa é chegar a mais de 7 mil inscritos até o fim do prazo, que vai até 14 de outubro — ou enquanto houver vagas.

Para garantir a participação, é preciso acessar o site oficial do evento, fazer o cadastro (ou login) e realizar a inscrição. Os valores variam de R$ 99 a R$ 129, dependendo do lote. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito.

"A Corrida do Círio já faz parte do calendário afetivo dos paraenses e seguimos incentivando a participação de todos. As inscrições ainda estão abertas e é uma oportunidade de viver esse momento único. Sem falar que, para a TV Liberal, é motivo de orgulho levar à sociedade projetos que unem lazer, esporte e celebração da nossa cultura", ressaltou Vinícius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal.

A programação mantém as largadas e chegadas das provas de 5 km e 10 km no Portal da Amazônia, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

corrida do círio

mais esportes

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

MMA SPORT CLUB

Confira o que aconteceu na Ultra BNF Edição XIII na cidade de Melgaço

19.08.25 11h29

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

Belém recebe primeira edição da Meia Maratona da Amazônia em setembro

Evento terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km e abrirá simbolicamente a programação do COP30

14.08.25 18h14

Mais esportes

Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile

Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas.

14.08.25 16h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série B

Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário

A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira

18.08.25 17h56

BRASIL

Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira

Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia

18.08.25 22h33

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita

Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 7h00

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda