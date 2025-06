Corrida do Círio: Atletas destacam superação, fé e símbolo esportivo

As inscrições para a 40ª edição da Corrida do Círio começaram nesta quarta-feira (5) e seguem até setembro. A prova, considerada a maior corrida de rua da Amazônia, terá novo formato: o percurso de 5 km será realizado no sábado (25 de outubro), e o de 10 km, no domingo (26). Ambas as largadas serão no Portal da Amazônia, em Belém. Entre os muitos nomes que fazem parte da história da competição, estão a atleta Rosângela Muniz, campeã da prova em 2022, e o personal trainer Kledson Almeida, que participa desde 2008.

Rosângela relembra com surpresa o título conquistado há dois anos.

“Fomos participar da prova sem esperar esse resultado. Eu não acreditei. Demorou para cair a ficha que tinha vencido”, afirma. Segundo ela, o preparo físico e mental foi essencial. “Tive muito treino com minha equipe e me preparei mentalmente para qualquer resultado", afirma.

A atleta confirmou que estará novamente na disputa em 2025. “Vamos com as melhores expectativas possíveis.” Ela destaca, no entanto, os desafios do trajeto. “Os carros nos cruzamentos exigem bastante atenção, mas o melhor da prova é completar e comemorar com os amigos.” Rosângela também ressalta o valor simbólico da corrida: “É mais que saúde. A fé está a todo momento da nossa vida. É um privilégio prestigiar a cultura do nosso Pará. É uma conexão de alma e coração.”

Já o personal trainer e maratonista Kledson Almeida tem na Corrida do Círio um marco de sua trajetória no esporte.

“Foi a minha primeira corrida. Em 2008 comecei a participar e, desde então, não faltei nenhuma edição, exceto nos anos em que o evento foi suspenso pela pandemia. É um ato de fé. A medalha da Corrida do Círio é a mais importante da minha galeria", conta.

Kledson participa da corrida do Círio desde 2008 (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Kledson também acompanha a prova com o olhar de profissional de educação física. “É sempre importante ter um acompanhamento qualificado, manter uma alimentação equilibrada e um bom padrão de sono. A disciplina é essencial, principalmente nas provas de 10 km.” Para ele, o evento tem papel central no incentivo à prática esportiva. “É uma das corridas mais esperadas do ano. Muita gente inicia na corrida por causa dela. As pessoas se preparam durante meses, investem em treinos, fazem promessas.”

Sobre a emoção de cruzar a linha de chegada, ele não esconde a importância simbólica do momento. “É como se fosse o Círio dos corredores. A sensação é de missão cumprida, de mais um voto com Nossa Senhora. Muitos alunos se emocionam e choram porque se dedicaram o ano inteiro. É uma grande vitória.”

A Corrida do Círio faz parte do calendário oficial de eventos do Pará e costuma reunir milhares de participantes locais e de outros estados. Neste ano, o evento chega à sua 40ª edição com a expectativa de manter o espírito de devoção, superação e celebração à cultura paraense.

