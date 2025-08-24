Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio

Com a 40ª Corrida do Círio se aproximando, corredores de Belém e região metropolitana já intensificam a preparação. Entre eles está a amadora Lílian Barreiros, que treina toda semana para o evento, buscando melhorar ritmo e resistência para os 5 km e 10 km da prova. Ela é apenas um exemplo de como a rotina de treinos cresce à medida que a data se aproxima, com atletas experientes e estreantes ajustando quilometragem e estratégias para o grande dia.

Ela começou em 2022, em plena pandemia, quando buscava uma forma de cuidar de si e aliviar o peso da rotina. “Por incentivo de uma amiga eu fui, e acabei gostando muito. Acabou sendo uma maneira de aliviar das responsabilidades, manter meu emocional equilibrado e cuidar do corpo também”, conta. Lílian cuida da mãe, que tem Alzheimer, e encontrou na corrida um refúgio para equilibrar mente e corpo.

Com o tempo, as passadas renderam resultados. A corredora já soma participações em provas de rua em Belém e região metropolitana, além de sua primeira Meia Maratona, de 21 km. Nos treinos, percorre avenidas movimentadas como Centenário, Júlio César, Duque de Caxias, além do entorno do Mangueirão e do Portal da Amazônia. “Mesmo sem tanta segurança, eu vou. É onde encontro paz, leveza, alegria. Faço da corrida meu momento também de rezar, refletir, agradecer. Nem sempre tô bem pra correr, mas sempre volto melhor”, explica.

Fé

Lílian após correr em mais um evento na capital paraense (Instagram Lílian Barreiros)

A Corrida do Círio entrou no calendário pessoal de Lílian em 2023, e a experiência marcou sua trajetória. “Foi a corrida que mais me tocou. Senti muita emoção pelo significado, pelo percurso de passar por Nazaré, ver a imagem de Nossa Senhora, as pessoas cantando, pedindo, agradecendo. Uma energia linda de muita fé, desafios, provações”, lembra.

Agora, ela já aquece para a segunda participação, determinada a repetir a experiência que une esporte e devoção. Correndo diariamente, busca superar seus limites, mas também viver outra vez a atmosfera única que envolve a prova. “Quero dar o meu melhor, mas só de estar lá já é uma vitória”, resume.

O serviço da corrida

A 40ª edição da Corrida do Círio já tem mais de 3 mil inscritos. A expectativa é ultrapassar os 7 mil até o fim do prazo, em 14 de outubro, ou enquanto houver vagas. Neste ano, a novidade é o Desafio da Corrida do Círio, que reúne dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado (25/10) e 10 km no domingo (26/10). Quem completar as duas provas recebe uma medalha especial.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial, com valores entre R$ 99 e R$ 129, de acordo com o lote, e pagamento via PIX ou cartão de crédito. Além do Desafio, seguem as provas tradicionais: 5 km no sábado e 10 km no domingo, ambas com largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém.

O sábado também terá a Corridinha do Círio, voltada ao público infantojuvenil, com detalhes de inscrição a serem divulgados em breve.

Organizada pela TV Liberal, com apoio técnico da Chip Belém e supervisão da Federação Paraense de Atletismo, a corrida é oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo e conta com o patrocínio da Resolve Energia Solar e da Selfit Academias.