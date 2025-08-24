Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio

A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio.

O Liberal
fonte

Lílian em sua primeira Corrida do Círio (Instagram Lílian Barreiros)

Com a 40ª Corrida do Círio se aproximando, corredores de Belém e região metropolitana já intensificam a preparação. Entre eles está a amadora Lílian Barreiros, que treina toda semana para o evento, buscando melhorar ritmo e resistência para os 5 km e 10 km da prova. Ela é apenas um exemplo de como a rotina de treinos cresce à medida que a data se aproxima, com atletas experientes e estreantes ajustando quilometragem e estratégias para o grande dia.

VEJA MAIS

image Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição
Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

image Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes
Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 

Ela começou em 2022, em plena pandemia, quando buscava uma forma de cuidar de si e aliviar o peso da rotina. “Por incentivo de uma amiga eu fui, e acabei gostando muito. Acabou sendo uma maneira de aliviar das responsabilidades, manter meu emocional equilibrado e cuidar do corpo também”, conta. Lílian cuida da mãe, que tem Alzheimer, e encontrou na corrida um refúgio para equilibrar mente e corpo.

Com o tempo, as passadas renderam resultados. A corredora já soma participações em provas de rua em Belém e região metropolitana, além de sua primeira Meia Maratona, de 21 km. Nos treinos, percorre avenidas movimentadas como Centenário, Júlio César, Duque de Caxias, além do entorno do Mangueirão e do Portal da Amazônia. “Mesmo sem tanta segurança, eu vou. É onde encontro paz, leveza, alegria. Faço da corrida meu momento também de rezar, refletir, agradecer. Nem sempre tô bem pra correr, mas sempre volto melhor”, explica.

image Lílian após correr em mais um evento na capital paraense (Instagram Lílian Barreiros)

A Corrida do Círio entrou no calendário pessoal de Lílian em 2023, e a experiência marcou sua trajetória. “Foi a corrida que mais me tocou. Senti muita emoção pelo significado, pelo percurso de passar por Nazaré, ver a imagem de Nossa Senhora, as pessoas cantando, pedindo, agradecendo. Uma energia linda de muita fé, desafios, provações”, lembra.

Agora, ela já aquece para a segunda participação, determinada a repetir a experiência que une esporte e devoção. Correndo diariamente, busca superar seus limites, mas também viver outra vez a atmosfera única que envolve a prova. “Quero dar o meu melhor, mas só de estar lá já é uma vitória”, resume.

O serviço da corrida

A 40ª edição da Corrida do Círio já tem mais de 3 mil inscritos. A expectativa é ultrapassar os 7 mil até o fim do prazo, em 14 de outubro, ou enquanto houver vagas. Neste ano, a novidade é o Desafio da Corrida do Círio, que reúne dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado (25/10) e 10 km no domingo (26/10). Quem completar as duas provas recebe uma medalha especial.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial, com valores entre R$ 99 e R$ 129, de acordo com o lote, e pagamento via PIX ou cartão de crédito. Além do Desafio, seguem as provas tradicionais: 5 km no sábado e 10 km no domingo, ambas com largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém.

O sábado também terá a Corridinha do Círio, voltada ao público infantojuvenil, com detalhes de inscrição a serem divulgados em breve.

Organizada pela TV Liberal, com apoio técnico da Chip Belém e supervisão da Federação Paraense de Atletismo, a corrida é oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo e conta com o patrocínio da Resolve Energia Solar e da Selfit Academias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corrida do círio

corrida de rua

mais esportes

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

TÁ CHEGANDO!

Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio

A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio.

24.08.25 5h00

vice-campeãs

All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas

Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB

22.08.25 16h44

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas

22.08.25 12h54

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

PRECONCEITO

Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração'

O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha

23.08.25 10h02

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda