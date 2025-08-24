Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio. O Liberal 24.08.25 5h00 Lílian em sua primeira Corrida do Círio (Instagram Lílian Barreiros) Com a 40ª Corrida do Círio se aproximando, corredores de Belém e região metropolitana já intensificam a preparação. Entre eles está a amadora Lílian Barreiros, que treina toda semana para o evento, buscando melhorar ritmo e resistência para os 5 km e 10 km da prova. Ela é apenas um exemplo de como a rotina de treinos cresce à medida que a data se aproxima, com atletas experientes e estreantes ajustando quilometragem e estratégias para o grande dia. VEJA MAIS Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. Ela começou em 2022, em plena pandemia, quando buscava uma forma de cuidar de si e aliviar o peso da rotina. “Por incentivo de uma amiga eu fui, e acabei gostando muito. Acabou sendo uma maneira de aliviar das responsabilidades, manter meu emocional equilibrado e cuidar do corpo também”, conta. Lílian cuida da mãe, que tem Alzheimer, e encontrou na corrida um refúgio para equilibrar mente e corpo. Com o tempo, as passadas renderam resultados. A corredora já soma participações em provas de rua em Belém e região metropolitana, além de sua primeira Meia Maratona, de 21 km. Nos treinos, percorre avenidas movimentadas como Centenário, Júlio César, Duque de Caxias, além do entorno do Mangueirão e do Portal da Amazônia. “Mesmo sem tanta segurança, eu vou. É onde encontro paz, leveza, alegria. Faço da corrida meu momento também de rezar, refletir, agradecer. Nem sempre tô bem pra correr, mas sempre volto melhor”, explica. Fé Lílian após correr em mais um evento na capital paraense (Instagram Lílian Barreiros) A Corrida do Círio entrou no calendário pessoal de Lílian em 2023, e a experiência marcou sua trajetória. “Foi a corrida que mais me tocou. Senti muita emoção pelo significado, pelo percurso de passar por Nazaré, ver a imagem de Nossa Senhora, as pessoas cantando, pedindo, agradecendo. Uma energia linda de muita fé, desafios, provações”, lembra. Agora, ela já aquece para a segunda participação, determinada a repetir a experiência que une esporte e devoção. Correndo diariamente, busca superar seus limites, mas também viver outra vez a atmosfera única que envolve a prova. “Quero dar o meu melhor, mas só de estar lá já é uma vitória”, resume. O serviço da corrida A 40ª edição da Corrida do Círio já tem mais de 3 mil inscritos. A expectativa é ultrapassar os 7 mil até o fim do prazo, em 14 de outubro, ou enquanto houver vagas. Neste ano, a novidade é o Desafio da Corrida do Círio, que reúne dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado (25/10) e 10 km no domingo (26/10). Quem completar as duas provas recebe uma medalha especial. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial, com valores entre R$ 99 e R$ 129, de acordo com o lote, e pagamento via PIX ou cartão de crédito. Além do Desafio, seguem as provas tradicionais: 5 km no sábado e 10 km no domingo, ambas com largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém. O sábado também terá a Corridinha do Círio, voltada ao público infantojuvenil, com detalhes de inscrição a serem divulgados em breve. Organizada pela TV Liberal, com apoio técnico da Chip Belém e supervisão da Federação Paraense de Atletismo, a corrida é oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo e conta com o patrocínio da Resolve Energia Solar e da Selfit Academias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida do círio corrida de rua mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES TÁ CHEGANDO! Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio. 24.08.25 5h00 vice-campeãs All Star Rodas Pará é vice-campeão brasileiro de basquete em cadeira de rodas Equipe paraense disputou a final contra o time mineiro APP/Valkirias/UNIPAM/DB 22.08.25 16h44 ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas ABCF Fight – 28ª edição em Parauapebas 22.08.25 12h54 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 SÉRIE B Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada 23.08.25 18h04 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00