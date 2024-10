Copa Brasil de Jiu-jitsu terá edição em Belém com categorias mirim a master; inscrições estão aberta

Os atletas de Jiu-jitsu terão a oportunidade de participar de mais uma competição em Belém. Será o Brasil Cup Jiu-jitsu (BCJ), que passará pela capital paraense no dia 3 de novembro, com competições que vão das categorias de mirim ao master, e está com as inscrições abertas.

Os interessados podem realizar a inscrição no site do evento e devem pagar uma taxa que varia de R$ 70 a R$ 100 dependendo da categoria, no primeiro lote. As inscrições vão até o dia 25 de outubro.

VEJA MAIS

As modalidades também variam entre Gi (luta com kimono) e Nogi (luta sem kimono). Os atletas passarão por uma pesagem no dia do evento e, quem estiver de kimono terá uma única chance de subir na balança e caso não bata o peso pré-definido estará automaticamente desclassificado sem direito a mudar de categoria.

As premiações para os vencedores variam entre medalhas e prêmios em dinheiro, com valores não divulgados.

Serviço

Brasil Cup Jiu-jitsu tour (BCJ) - Belém

Data: 3 de novembro

Local: Ginásio do Colégio Cesep (Av. Pedro Miranda, 100. Pedreira)

Inscrições: bcjtour.com.br/belem-2024