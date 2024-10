Inscrições para a Corrida do Círio estão encerradas; kits podem ser retirados na quinta (17)

As inscrições para a 39ª edição da Corrida do Círio 2024 foram encerradas, após o esgotamento do lote extra de 1.400 vagas disponibilizado para o evento. A maior corrida de rua da Amazônia, que será realizada no próximo domingo (20), também teve as vagas para a Corridinha do Círio preenchidas.

Com largada prevista para as 6h, no Portal da Amazônia, em Belém, os participantes poderão escolher entre os percursos de 5 km e 10 km. Além disso, a Caminhada, que acontece no mesmo dia, terá um trajeto de 3,5 km.

Retirada dos kits

Os participantes devem ficar atentos ao cronograma de entrega dos kits, que incluem camiseta, numeração de peito e chip. A retirada será realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro, no Shopping Pátio Belém, no 3º andar (Praça da Visão), em frente ao Café Amorosa. Confira os horários de atendimento:

17 e 18 de outubro: das 10h às 19h

19 de outubro: das 10h às 14h

É importante ressaltar que os kits devem ser retirados pessoalmente, mediante apresentação do comprovante de pagamento e de um documento oficial com foto (RG, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho). Não haverá entrega de kits no dia da prova ou posteriormente, e não será possível realizar trocas de tamanho da camiseta.

Categorias especiais

Os atletas inscritos nas categorias especiais, como deficientes e pessoas com mais de 60 anos, que têm direito a um desconto de 50%, deverão retirar seus kits exclusivamente de forma presencial. A retirada será feita mediante assinatura de um termo de responsabilidade, não sendo permitido o recebimento por terceiros, mesmo que sejam representantes legais. A violação dessas regras pode incorrer em crime de falsidade ideológica, conforme o artigo 307 do Código Penal.